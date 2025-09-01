Un viaggio ad alta velocità lungo 88 pagine patinate, ricche di storie, curiosità, aneddoti, motori, personaggi, ricordi e un pizzico di gossip. Perché il GP di Monza non è solo una corsa: è passione pura, è leggenda, è cultura sportiva che da un secolo fa battere il cuore della Brianza. E non solo.

Il Cittadino Speciale GP F1 Monza 2025 in edicola 4 e 6 settembre 2025

F1, in edicola con il Cittadino lo speciale Gp d’Italia 2025: dalla prima bandiera a scacchi all’iconica invasione di pista

Dalla prima bandiera a scacchi alla magia della Parabolica, passando per i protagonisti di ieri e di oggi, fino all’iconica invasione di pista, che rende unica la gara monzese nel panorama mondiale della Formula 1. L’edizione numero 96 del Gran Premio viene raccontata con uno sguardo che unisce cronaca e emozione, sport e territorio.

All’interno dello speciale anche tutte le scuderie e i piloti in gara, il programma completo del weekend, le info utili per vivere l’evento al meglio e una finestra esclusiva dietro le quinte del Tempio della Velocità.

F1, in edicola con il Cittadino lo speciale Gp d’Italia 2025: disponibile da giovedì 4 settembre nelle edicole

La rivista sarà disponibile da giovedì 4 settembre, in tutte le edicole di Monza e della Brianza (da sabato 6 settembre). E per gli abbonati, niente paura: basterà rivolgersi alla redazione de Il Cittadino, in viale della Repubblica 160 a Lissone, per assicurarsi una copia.