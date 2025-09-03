Attesa quasi quanto la gara in pista, con l’inizio del lungo weekend del Gp d’Italia 2025 da giovedì 4 settembre all’autodromo nazionale di Monza apre anche la FanZone. Alle 13.30, ingresso libero dal Gate G (viale Mirabello) nella giornata inaugurale. Il programma come sempre è ricco: divertimento e adrenalina con simulatori e cambio gomme, passione negli incontri con i piloti e i protagonisti della Formula 1, divertimento con musica e tanti dj.

F1, apre la FanZone del Gp d’Italia 2025: il calendario delle interviste, aprono Vasseur e Antonelli

In FanZone gli appassionati potranno non soltanto dimostrare le abilità di guida coi simulatori o nel cambio gomme, ma anche divertirsi a suon di musica e incontrare i grandi protagonisti del Campionato del Mondo.

L’apertura è in grande stile: alle 14.05, il primo appuntamento è con il team principal della Scuderia Ferrari HP, Frederic Vasseur. Alle 16.30, arriva Andrea Kimi Antonelli per un’intervista e la successiva sessione autografi allo stand interamente dedicato a lui con l’esposizione del kart con cui si è aggiudicato il FIA Karting European Championship 2021; la Mercedes AMG GT3 EVO con la quale ha vinto la tappa inaugurale del Campionato Italiano Gran Turismo a Misano Adriatico nel 2023 e la Tatuus T-318 con cui ha vinto la Formula Regional. E poi il suo casco, la tuta, le scarpette e i guanti indossati nei kart, nelle serie minori e ora in questa sua prima stagione di Formula 1 con la Mercedes AMG Petronas.

F1, apre la FanZone del Gp d’Italia 2025: sabato sfilata sul palco con Piastri e Norris, Verstappen, Leclerc e Hamilton

Antonelli, cresciuto con il sostegno dell’ACI, ancora protagonista sabato 6 settembre per il “Drivers’ Engagement”: alle 11 per una breve intervista in italiano prima di essere raggiunto da George Russell.

Per quanto riguarda le interviste il calendario prevede i due piloti McLaren F1 Team, Oscar Piastri e Lando Norris sul palco venerdì mattina (ore 11.50). Sabato toccherà al quattro volte campione del mondo Max Verstappen (ore 10.15), mentre i ferraristi Charles Leclerc e Lewis Hamilton incontreranno i tifosi alle 10.50.

F1, apre la FanZone del Gp d’Italia 2025: Benny Benassi in concerto e domenica per il Grid Show

Non solo corse: sul palco della Fanzone si alterneranno diversi DJ e sabato dalle 18 concerto con Benny Benassi, uno dei performer più popolari al mondo. Benassi tornerà anche domenica e sarà lui ad alzare il ritmo fino al semaforo verde: suo il Grid Show alle 14:30

F1, apre la FanZone del Gp d’Italia 2025: giovedì ingresso libero, da venerdì è necessario il biglietto

La Fanzone è aperta dalle 9 alle 19. Da venerdì 5 settembre è necessario il biglietto per la giornata.