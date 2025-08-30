F1, Gran premio d’Italia a Monza: aprono le prevendite per il 2026

Parte il conto alla rovescia per il Gran premio d’Italia del 2025 e inizia anche la prevendita per i biglietti del Gp 2026: lo ha annunciato l’Autodromo nazionale di Monza segnalando che dal 3 settembre saranno disponibili i ticket per l’appuntamento con la Formula 1 in programma dal 4 al 6 settembre del prossimo anno.

F1, Gran premio 2026 a Monza: prelazione American Express

La prelazione a partire dal 3 settembre 2025 va ai titolari di una carta American Express. Con un’offerta speciale: “Inserendo il sigillo fiscale del proprio biglietto 2025, sarà possibile usufruire del pacchetto Fidelity, che garantisce uno sconto dell’8% sul prezzo di listino. La promozione è valida fino al 9 settembre 2025. Inoltre tutti i possessori di American Express potranno sfruttare questa finestra esclusiva per acquistare un biglietto del Gp”.

F1, Gran premio 2026 a Monza: dal 9 settembre per tutti

Dal 9 settembre i biglietti diventano disponibili per tutti gli appassionati. “Ci sarà inoltre la possibilità di accedere alla promo Fidelity dell’8% fino al 22 settembre 2025 per coloro che hanno acquistato un biglietto per il Gran premio dell’Emilia- Romagna e per il Gran premio d’Italia 2025”. Un’opportunità imperdibile – dice l’Autdromo – per tutti gli appassionati di motorsport “che desiderano assicurarsi un posto in prima fila per il Gran Premio d’Italia 2026 e rivivere l’emozione della gara in un circuito leggendario come Monza”.