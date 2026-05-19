La Bella di Monza domenica al Roseto: protagonista la rosa Regina Margherita

Nell’incantevole roseto della Villa reale dedicato a Niso Fumagalli c’è anche una rosa dedicata alla regina Margherita. Una varietà proveniente dallo storico vivaio Rosacisalpina della famiglia Galliati di Crescentino, nel vercellese. A presentarla e a omaggiarla domenica 24 maggio, alle 17.30, sarà la manifestazione “La Bella di Monza”, un’iniziativa organizzata dalla Casa della poesia di Monza e dal Parco letterario Regina Margherita, a cura di Antonetta Carrabs ed Elisabetta Motta, giunta alla sua undicesima edizione.

Monza roseto rosa Regina Margherita

La Bella di Monza domenica al Roseto: come nasce la Regina Margherita

La rosa che porta il nome della sovrana è una raffinata floribunda nata dall’incrocio di altre rose: la Primo Premio e la Virgo. Presenta una straordinaria fioritura cangiante: i boccioli si schiudono in un delicato rosa, virano poi al bianco luminoso e, nella fase finale, tornano a sfumarsi di rosa. I fiori, raccolti in piccoli mazzi, uniscono grazia, abbondanza e resistenza, mantenendo un portamento armonioso anche dopo la pioggia.

La Bella di Monza domenica al Roseto: la visita guidata e la lettura di poesie

La “Regina Margherita” esprime insieme alla sua elegante bellezza anche la memoria e la tradizione vivaistica piemontese. Il pomeriggio si aprirà con una visita guidata del roseto con due esperti del settore: Enzo Arciuoli, maestro giardiniere dello storico giardino monzese delle rose, e Carlo Pagani, tra i più autorevoli esperti italiani di giardinaggio e cultura del verde.

Nel roseto ha trovato dimora sin dal primo ottocento la rosa “Bella di Monza” o “Rosa modoetiensis” creata da Luigi Villoresi, che all’epoca compariva nei cataloghi dei vivai di tutta Europa. Lasciato il roseto, la presidente della Casa della Poesia Antonetta Carrabs leggerà al teatro di corte versi di D’Annunzio e Carducci dedicati alla regina Margherita.

La Bella di Monza domenica al Roseto: Carlo Pagani, ospite d’onore è il Maestro Giardiniere

La vice presidente Elisabetta Motta introdurrà l’ospite d’onore della giornata, Carlo Pagani, relatore della conferenza “L’uomo e la rosa, una lunga storia d’amore”. Bolognese, conosciuto dal grande pubblico come ”il Maestro giardiniere”, Pagani da oltre quarant’anni è punto di riferimento nel mondo del vivaismo e della divulgazione botanica.

La Bella di Monza domenica al Roseto: gran finale musicale

Gran finale musicale con il compositore Vincenzo Zitello e il maestro Fulvio Renzi, che eseguiranno brani per arpa e violino dedicati alle rose, ispirati ai testi poetici contenuti nel volume “Le voci della rosa. Lettura di nove poeti contemporanei” firmato da Elisabetta Motta.

L’evento è inserito nel cartellone di Mirabello Cultura e nella rassegna “Nel nome di Margherita. Cento anni dopo (1926-2026)”, con direzione artistica di Antonetta Carrabs ed Ettore Radice. Prenotazione obbligatoria e offerta libera. Informazioni: eventi(at)lacasadellapoesiadimonza.it.