F1, Gp d’Italia 2025: torna l’Anello della Regina per il poleman, il primo fu di Norris

Chi succederà a Lando Norris nell’albo d’oro dell’Anello della Regina destinato al poleman del Gp d’Italia a Monza? Dopo il successo della prima edizione, il prezioso riconoscimento – che coniuga i richiami alla storia e alla pista – si conferma anche per la gara in programma nel fine settimana dal 5 al 7 settembre. Ed è stato presentato in anteprima in Regione Lombardia.

F1 Gp d’Italia Anello della regina 2025 per il poleman

F1, Gp d’Italia 2025: torna l’Anello della Regina per il poleman, il progetto

L’‘Anello della Regina’ ha come promoter la Scuderia Ferrari Club di Caprino Bergamasco e nasce da un’idea di due imprenditori del territorio, Antonio Mariani ed Enrico Squarzina, con la realizzazone del maestro orafo villasantese Guido Guzzi.

«Un’ottima idea – ha commentato il presidente Attilio Fontana – che coniuga uno dei più grandi eventi sportivi che si svolgono nel nostro Paese a livello internazionale, alla storia e alla tradizione del territorio, celebrando in un ‘unicum’ la Corona ferrea, il ricordo della regina Teodolinda, uno degli emblemi di Monza, e soprattutto l’eccezionale creatività artigianale tipica della Brianza».

F1 Gp d’Italia Anello della regina 2025 per il poleman

F1, Gp d’Italia 2025: torna l’Anello della Regina per il poleman, richiami alla Corona ferrea e alla bandiera a scacchi

L’anello richiama nella forma le piastre che compongono la Corona ferrea e ricorda il mondo dei motori con la bandiera a scacchi e il Tricolore italiano.

La versione definitiva, personalizzata con nome del pilota e data del Gran Premio, che nella prima edizione è andata a Lando Norris, sarà conferita definitivamente domenica 7 settembre al pilota autore della pole position, in occasione della gara di Formula 1.