Una Ferrari è già arrivata a Monza ed è parcheggiata in centro. È la Rossa in mattoncini che gli appassionati avevano già visto sfilare al Gp di Miami e che fino a domenica 7 settembre è sotto l’arengario. Una iniziativa in occasione dei 75 anni del Gp d’Italia che non si esaurisce in città.

F1 Monza Ferrari Lego Cars Charles Leclerc e Lewis Hamilton a Miami

F1, a Monza la velocità secondo Lego: fan zone in autodromo

Da giovedì 4 settembre fino alla gara di domenica, all’interno del circuito, la Lego Fan Zone si propone come una vera e propria area interattiva dove “si potrà vivere la passione per la velocità attraverso attività immersive per grandi e piccini“. Nell’area circostante sarà presente anche il Pit Shop, con tutte le collezioni legate alla Formula 1.

F1 Monza Ferrari Lego arengario

F1, a Monza la velocità secondo Lego: monoposto in scala 1:1 e simulatori per il Fuori Gp

All’Arengario in piazza Roma, invece, per il Fuori Gp arriva per la prima volta in Italia la Ferrari in scala 1:1 costruita con quasi 400.000 mattoncini LEGO, già protagonista della parata dei piloti a Miami. E poi, due simulatori di guida virtuale per mettersi alla prova e gareggiare con le Lego Speed Champions su un circuito interattivo. Tra gli appuntamenti anche un meet-and-greet esclusivo con Carlo Vanzini e Matteo Bobbi, le voci iconiche di Sky Sport F1.