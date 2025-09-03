Monza Cronaca

F1: il mercato settimanale si sposta dal centro per far spazio al Fuori Gp

Il mercato settimanale di Monza trasloca nella settimana del Gp d'Italia, con qualche novità. Ambulanti in zona scuole giovedì e sabato.
Il mercato di Monza

Il mercato settimanale di Monza trasloca nella settimana del Gp d’Italia, con qualche novità. Il centro città ospita eventi e strutture del FuoriGP e gli ambulanti giovedì 4 settembre e sabato 6 settembre si spostano nell’area compresa tra le vie Cavallotti, Pelletier e Sempione.

Più nello specifico: giovedì 4 settembre, il mercato del settore alimentare si trasferisce nella zona delle scuole fino alle 13.30, mentre è sospeso il mercato del settore non alimentare che si svolge in piazza Trento e Trieste. Sabato 6 settembre il mercato dei settori alimentare e non alimentare si svolgerà fino alle 15.

F1: il mercato settimanale si sposta dal centro per far spazio al Fuori Gp, occhio ai divieti di sosta in via Pelletier e Sempione

Sono quindi vietate sosta e circolazione nelle aree di parcheggio  in via Suor Maria Pelletier angolo via Sempione dalle 6 alle 15.30 di giovedì e dalle 6 alle 17 di sabato. Sabato 6 settembre il divieto è esteso in via Sempione, nel controviale (area adibita a parcheggio) davanti ai civici 21 e 23.

F1: il mercato settimanale si sposta dal centro per far spazio al Fuori Gp, sospesa sosta del Centro ambientale mobile

Giovedì 4 settembre è anche sospesa la sosta del Centro ambientale mobile in Spalto Piodo.

