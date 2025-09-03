Il mercato settimanale di Monza trasloca nella settimana del Gp d’Italia, con qualche novità. Il centro città ospita eventi e strutture del FuoriGP e gli ambulanti giovedì 4 settembre e sabato 6 settembre si spostano nell’area compresa tra le vie Cavallotti, Pelletier e Sempione.

Più nello specifico: giovedì 4 settembre, il mercato del settore alimentare si trasferisce nella zona delle scuole fino alle 13.30, mentre è sospeso il mercato del settore non alimentare che si svolge in piazza Trento e Trieste. Sabato 6 settembre il mercato dei settori alimentare e non alimentare si svolgerà fino alle 15.

F1: il mercato settimanale si sposta dal centro per far spazio al Fuori Gp, occhio ai divieti di sosta in via Pelletier e Sempione

Sono quindi vietate sosta e circolazione nelle aree di parcheggio in via Suor Maria Pelletier angolo via Sempione dalle 6 alle 15.30 di giovedì e dalle 6 alle 17 di sabato. Sabato 6 settembre il divieto è esteso in via Sempione, nel controviale (area adibita a parcheggio) davanti ai civici 21 e 23.

F1: il mercato settimanale si sposta dal centro per far spazio al Fuori Gp, sospesa sosta del Centro ambientale mobile

Giovedì 4 settembre è anche sospesa la sosta del Centro ambientale mobile in Spalto Piodo.