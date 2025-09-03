Video F1, presentato il Gp d’Italia 2025: Monza all’insegna di record e accessibilità

Presenze ancora una volta da record, nuove gradinate, 36 maxi schermi lungo il tracciato, una migliore accessibilità e persino decine di dispenser per la crema solare per proteggere la pelle. L’Autodromo si fa sempre più bello in vista dell’edizione numero 96 del Gran Premio di’Italia a Monza e le novità di quest’anno sono state ampiamente approfondite nella presentazione di martedì mattina alla presenza del presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, il presidente dell’Autodromo nazionale di Monza Giuseppe Redaelli con il presidente nazionale di Aci Geronimo La Russa, il Commissario Generale Straordinario Aci Tullio Del Sette e il sindaco di Monza Paolo Pilotto, l’assessore allo Sport del Comune di Milano Martina Riva. In video collegamento sono intervenuti i ministri Andrea Abodi e Matteo Salvini.