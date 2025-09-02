Monza, vertice a porte chiuse sul futuro dell’autodromo

Il sindaco di Monza Paolo Pilotto con un fascicolo rosso in mano su cui campeggiava la scritta “Autodromo” in una riunione inconsueta, rispetto al passato, un’ora prima della conferenza stampa di presentazione del Gran premio d’Italia: è successo attorno alle 11 di martedì 2 settembre, in una saletta nemmeno troppo riservata dell’autodromo stesso da cui sono stati allontanati i curiosi e i giornalisti.

Con lui c’erano Geronimo La Russa, nella sua prima riunione ufficiale a Monza dopo la nomina a presidente dell’Aci, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e Luca Santambrogio, presidente della Provincia di Monza, Bartolomeo Corsini, direttore del Consorzio Villa reale e Parco, Alfredo Scala (direttore dell’autodromo) e Giuseppe Radaelli, presidente di Sias, la società che gestisce il circuito monzese.

All’ordine del giorno il futuro dell’autodromo: sul tavolo i soldi che servono, quelli già messi dalla Regione, la concessione per l’impianto sportivo.