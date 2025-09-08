Video F1: a Monza il Gp più veloce e affollato di sempre

A Monza, il giorno dopo il Gp d’Italia come tradizione si fanno i bilanci: e quello del 2025 è da record. Lunedì 8 settembre ne hanno parlato in Comune il sindaco di Monza Paolo Pilotto, il prefetto Enrico Roccatagliata, il questore di Monza e della Brianza Filippo Ferri, il comandante dei Carabinieri Rosario Di Gangi, il comandante della Guardia di Finanza Gerardo Marinelli, il comandante dei Vigili Del Fuoco Vito Crispino, l comandante della Polizia locale Giovanni Dongiovanni, il presidente vicario di ACIMilano Pietro Meda e il presidente di Sias, Giuseppe Redaelli.

Record di spettatori (369mila, +10% del 2024), record di velocità con 1 ora e 13 minuti (meglio di Michael Schumacher), una organizzazione che non ha riscontrato difficoltà particolari nel traffico, che è stata messa a punto – anche in itinere – grazie alla collaborazione di tutte le istituzioni e che ha permesso di dare preziose indicazioni alla polizia locale di Madrid che ospiterà il Gp nel 2026. Capillare anche il lavoro delle forze dell’ordine, la Guardia di finanza ha sequestrato biglietti per 61mila euro. C’è stato anche un intervento straordinario in soccorso a un tifoso punto da vespe.

Evento promosso anche dal sindaco Pilotto che nei tre giorni di Gp ha sperimentato di persona gli itinerari per poter intervenire anche con correttivi. Una nota: in base all’analisi dei dati 2024 (il 38%), l’evento è stato organizzato un evento dell’ospitalità e dell’accoglienza per poter rispondere alle esigenze delle famiglie.