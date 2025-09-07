Mentre il mondo intero aspettava l’inizio del Gran premio di Formula 1, un Gp è già stato corso: e nemmeno a dirlo, sono tutti vincitori. È il Gran premio del cuore organizzato dall’associazione sportiva Silvia Tremolada nella mattina di domenica 7 settembre alla Monza Kart Arena di Lesmo, impianto per gli appassionati della velocità che ha aperto i battenti da pochi mesi.

F1 Gp Italia 2025 Ass Silvia Tremolada al Monza Kart

F1, a Lesmo l’altro Gp dove vincono tutti: evento nelle attività del Lesmo FuoriGp

Alcuni dei ragazzi e dei bambini della storica realtà monzese che si occupa di sport e disabilità e inclusività nello sport si sono messi alla prova sul circuito di 470 metri di lunghezza per provare il brivido della competizione (amichevole).

Con loro anche il sindaco di Lesmo Sara Dossola e il sindaco di Triuggio, Pietro Cicardi. Il Gran premio del cuore rientra infatti tra le attività del Lesmo FuoriGp, il programma di iniziative che accompagna i giorni della Formula 1 a Monza: l’amministrazione comunale ha deciso di sostenere l’iniziativa della Silvia Tremolada grazie ai finanziamenti regionali ottenuti da una serie di Comuni (Lesmo e Triuggio, Albiate e Usmate Velate, Camparada) vincendo il bando del Pirellone “Lombardia style”.