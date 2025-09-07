F1, Gp d’Italia 2025 banco di scuola per Madrid: la delegazione spagnola all’autodromo di Monza

Oskar de Santos Tapia è il capo della polizia municipale di Madrid, Luis Fernando Martín Bernal, il commissario generale. Sono arrivati a Monza in questi giorni con una delegazione di agenti per studiare il piano della mobilità cittadina e la gestione di un evento sportivo che quest’anno prevede di battere il record di 335 mila presenze dell’anno scorso.

F1, Gp d’Italia 2025 banco di scuola per Madrid: «Faremo lo stesso in città»

Le prime impressioni dopo due giorni di “scuola” a Monza sono ottime come ci dicono davanti all’hospitality building dell’autodromo.

F1 Gp Italia Monza 2025 sindaco Pilotto Polizia municipale spagnola

«L’anno prossimo Madrid avrà per la prima volta una gara di Formula 1 – dice il Commissario generale – vogliamo capire come un evento di questa portata abbia impatto su una città e il suo centro storico. Abbiamo visitato il centro, gli stand degli sponsor perché faremo lo stesso nel centro di Madrid». Nell’incontro a cui ha preso parte anche il sindaco Paolo Pilotto si è parlato del tavolo interforze, della relazione tra la security all’interno del circuito e le forze dell’ordine.

«Abbiamo anche visitato la città – dicono – e scoperto una città davvero bella con belle persone».

F1, Gp d’Italia 2025 banco di scuola per Madrid: sopralluoghi con gli agenti locali, sono 95 in servizio domenica

La compagine spagnola farà sopralluoghi alle sale di coordinamento, alla centrale interforze, e alle postazioni di controllo, la videosorveglianza e i sistemi di comunicazione tra cui bodycam e droni in dotazione ai 95 agenti (35 da comuni della Brianza) che saranno in servizio nella sola giornata di domenica.