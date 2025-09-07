F1, è Gp d’Italia anche a tavola: a Monza pizza per cena per Alonso e Sainz

Pizza per cena per Fernando Alonso e Carlos Sainz sabato sera a Monza. I piloti spagnoli di Aston Martin e Williams sono stati avvistati in un ristorante in zona Parco, con grande sorpresa degli altri avventori che avevano riservato un tavolo all’Al AnBiq.

Dal menu hanno optato per tradizione e leggerezza: pizza alla mozzarella di bufala per Alonso e una margherita per l’ex ferrarista Sainz, che è arrivato con suv del Cavallino ultimo modello. Auto “aziendale” Aston Martin per Alonso, anche lui ex ferrarista.

F1, è Gp d’Italia anche a tavola: la Formula 1 lo aveva chiesto ai piloti

Proprio all’alba del lungo weekend del Gp d’Italia, nel giovedì dal clima più disteso senza impegni in pista, l’account social della Formula 1 era andato a chiedere ai piloti la loro pizza preferita. “Prosciutto crudo” per Charles Leclerc con “bacio dello chef” di approvazione.