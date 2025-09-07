F1, Gp d’Italia 2025: specialità Vip watching a Monza, ecco chi c’è in autodromo

Il Vip watching è lo sport parallelo che si disputa a Monza nelle giornate di Gran Premio. C’è ancora qualcuno che gira con il vecchio taccuino per gli autografi, ma, ai più basta un selfie.
F1, Gp d’Italia 2025: specialità Vip watching a Monza, capitan Pessina e il Monza
Quest’anno l’impressione è che di Very Important People ce ne siano meno. Avvistati nell’area Paddock un gruppo di giocatori del Monza guidati da Capitan Pessina che da monzese scambia anche due battute su Monza e il gran Premio: «Sono venuto in autodromo anche da bambino – dice – è un mondo che affascina molto. Per Monza avere l’autodromo è motivo di grande orgoglio, la città si ferma per una settimana e si respira un’aria internazionale».
F1, Gp d’Italia 2025: specialità Vip watching a Monza, il mondo dello sport
Dal mondo dello sport naturalmente Flavio Briatore, Giovanni Malagò che sono di casa qui, l’allenatore Nicola Brienza e alcuni giocatori della Pallacanestro Cantù .
Ancora dal calcio l’ex giocatore Antonio Candreva e Mario Balotelli.
F1, Gp d’Italia 2025: specialità Vip watching a Monza, la musica
Dalla musica avvistati Alpha e Fabio Rovazzi che si è esibito venerdì sera in centro. C’è Lazza. Dovrebbe esserci Morgan, ospite di Aci.
F1, Gp d’Italia 2025: specialità Vip watching a Monza, economia e politica
Entra nell’hospitality Ferrari il presidente John Elkann con il figlio. Per la politica c’è il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini, che arriva a Monza dopo il Forum Ambrosetti e il minsitro dello sport Andrea Abodi accompagnato dal neoeletto presidente di ACI Geronimo La Russa.
Quote rosa invece totalmente assenti.