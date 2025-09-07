F1, Gp d’Italia 2025: a Monza l’amore dei tifosi per la Ferrari, a costo di ferie e riposi

Hanno rinunciato ai giorni di riposo pur di venire a Monza a tifare Ferrari. Ma i fratelli seregnesi Mattia e Riccardo Barni, rispettivamente di 33 e 28 anni, accomunati dalla passione per la Rossa e dalla professione, non hanno avuto esitazioni. Entrambi sono chef: Mattia lavora a Cortina d’Ampezzo, Riccardo a Marrakech, in Marocco. Hanno salutato i colleghi cuochi e sono tornati nella loro Brianza per il «loro» Gran Premio. Lo raccontano a gara finita, quando però l’abbraccio dei tifosi alla Rossa non si allenta: il rettilineo sotto il podio non si svuota, il cuore pulsa.

F1 Gp Italia 2025 Monza tifosi da Seregno – foto Fabrizio Radaelli

F1, Gp d’Italia 2025: a Monza l’amore dei tifosi per la Ferrari, i seregnesi Barni

Mattia ha visto il primo Gran Premio a Monza nel 2012, Riccardo l’anno dopo. I biglietti per questa gara, giusto per evitare contrattempi, li hanno acquistati il 7 settembre 2024. Si sarebbero meritati, dunque, una Ferrari un po’ più grintosa e non questa dal rendimento non proprio da brividi. Il quarto posto di Charles Leclerc e il sesto di Lewis Hamilton sono una ricompensa inadeguata alla tenacia di Mattia e Riccardo. Ma tutto questo, ovviamente, non ha scalfito la loro fiducia. Anzi. Anche papà Roberto, oltretutto, è un tifoso di Maranello senza incertezze. «Di recriminazioni per essere venuti – sottolineano Mattia e Riccardo – non ne abbiamo proprio. L’importante era esserci per confermare il nostro sostegno alla scuderia. Il tifoso della Ferrari non molla mai, ha sempre fiducia. E poi Monza è Monza. E Hamilton merita un’opportunità anche per la prossima annata. Se trova continuità, può fare decisamente bene. Anche il team principal Vasseur va confermato».

«Monza – precisa Riccardo – è unica. Nel 2018 ho visto i Gran Premi di Ungheria e Germania. Ma l’atmosfera che trovo qui a Monza è unica, non è possibile fare paragoni».

F1, Gp d’Italia 2025: a Monza l’amore dei tifosi per la Ferrari, l’amico che non si perde un Gp dal 2011

La trasferta è stata ancora più breve per un gruppo di amici monzesi. La pattuglia di sostenitori che giocava in casa era formata da Stefano Monteforte, 28 anni, Sofia Fisicaro, 26 anni, ed Erica Napoleone, 26 anni. La «squadra» è stata rinforzata da Alessandro Morini Gallarati, 30enne di Borgonovo in provincia di Novara, e da Andrea Degli Innocenti di Milano, 25 anni. Monteforte, in pratica, è uno della vecchia guardia, malgrado la giovane età. Non si perde un GP dal 2011. Anche qui, comunque, la prova incolore delle Ferrari non ha lasciato vistose tracce nel morale. «Hamilton – riconosce Monteforte – ha disputato una buona gara, ha avuto un passo convincente e ha pure rimontato. Ma la macchina quest’anno ha avuto dei problemi e di questo ovviamente lui non ha responsabilità. L’anno prossimo, però, deve fare molto di più».

«Verstappen e le McLaren – ammette Sofia – al momento sono troppo avanti rispetto a noi. La Ferrari può giocarsela con le Mercedes. Ma ora, secondo me, Leclerc ha una marcia in più nei confronti di Hamilton».