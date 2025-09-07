F1, LIVE Gp d’Italia 2025: la domenica in diretta dall’autodromo di Monza

Domenica 7 settembre 2025, è il giorno del Gp d’Italia. La gara scatta alle 15 e fino al semaforo verde è ricco il programma per i tifosi in un autodromo che romba già dalle otto del mattino.

Ore 12.20. Istituzioni in autodromo a Monza nel paddock: è arrivato il presidente della Regione Attilio Fontana, a colloquio con l’onorevole lissonese, vicesegretario della Lega, Andrea Crippa.

Ore 12.11. Semaforo verde, riparte la gara di Porsche Supercup: le auto escono in coda alla Safety car.

Ore 12. Intanto stop per la gara di Porsche Supercup: tutte le auto sono rientrate per un incindente che ha coinvolto due vetture. I piloti sono in colonna sulla corsia di uscita dai box: un po’ come in caso di imbottigliamento in strada, c’è chi si fa aria col movimento della portiera.

Ore 11.30. La delegazione della polizia municipale di Madrid è a Monza per studiare il piano della mobilità cittadina: dal 2026 la capitale spagnola entra nel calendario del Mondiale e allora il Gp d’Italia si è rivelato uno degli appuntamenti giusti per prendere appunti su cosa sarà utile riproporre. Tutta la notizia è qui.

In autodromo ci sono anche agenti della Policia Nacional spagnola in supporto alla polizia di Stato italiana.

F1 Gp Italia Monza 2025 Policia nacional spagnola in FanZone: è in supporto alla polizia di Stato italiana – foto Fabrizio Radaelli F1 Gp Italia Monza 2025 Policia nacional spagnola in FanZone: è in supporto alla polizia di Stato italiana – foto Fabrizio Radaelli

F1, LIVE Gp d’Italia 2025: Browning vince in Formula 2

Ore 11. Luke Browning su Hitech TGR ha vinto la Feature Race di Formula 2, era scattato dalla pole position. Sul podio con lui Durksen (AIX Racing) e Marti (Campos Racing). Quinto Leonardo Fornaroli (Invicta Racing), che sabato aveva vinto la Sprint e che resta leader del classifica piloti (su Browning).

Ore 10.20. È l’ora del Gp d’Italia: Ferrari pronta con la tradizionale foto di scuderia ai box con tutta la grande squadra “rossa”. Da Vasseur e i piloti a tutte le professionalità che compongono il team per celebrare i 50 anni del titolo mondiale di Niki Lauda nel 1975.

F1 Gp Italia 2025 Ferrari foto squadra – foto Fabio Vegetti

F1, LIVE Gp d’Italia 2025: appassionati di sport? È la domenica giusta

Ore 10. Si annuncia una domenica davvero intensa per gli appassionati dello sport: alle 15 il semaforo verde a Monza. Ma in programma dal pomeriggio ci sono anche la MotoGp sul circuito di Catalogna (ore 14), la finale del Mondiale femminile di pallavolo con l’Italia (splendida e caparbia al tie-break contro il Brasile) che sfida la Turchia (ore 14.30), gli ottavi di finale degli Europei di basket con Italia-Slovenia (ore 17.30), la finale degli Us Open a New York con la sfida Sinner-Alcaraz (ore 20). E buon divertimento.

F1, LIVE Gp d’Italia 2025: Inthraphuvasak vince in Formula 3

Ore 9.50. Tasanapol Inthraphuvasak ha vinto la Monza Feature Race davanti al compagno di squadra Nikola Tsolov, regalando alla Campos Racing il suo primo titolo di Team FIA Formula 3. Il pilota thailandese è risalito dal quarto posto in griglia. Terzo Noel León.

F1 piloti Alonso e Sainz a cena ristorante Monza

Ore 9. Pizza per cena per Fernando Alonso e Carlos Sainz sabato sera a Monza. I piloti spagnoli di Aston Martin e Williams sono stati avvistati in un ristorante in zona Parco. La notizia completa – con la pizza ordinata – è qui

Ore 8.45. Intanto un piccolo riassunto delle puntate precedenti: qui tutto quello che è successo in autodromo sabato, con consegna a Verstappen dell’Anello della regina a celebrazione della pole position (prima fila davanti alle McLaren, Leclerc quarto come nel magico 2024. Ma chissà), e tutto quello che è successo nel venerdì dedicato alle prove libere.

F1 Gp d’Italia 2025 Anello della Regina

Ore 8.30. Già in pista la Formula 3. Il programma sportivo della giornata comprende Formula 2, Porsche Supercup e il semaforo verde della Formula 1 alle 15.

In pole scatta Max Verstappen che con la Red Bull in qualifica ha fatto anche il nuovo record della pista. Il dettagliatissimo programma orario dice: 14:44 – 14:46: Inno Nazionale, 14:48 – 14:50: Frecce Tricolori; 15-17: Formula 1 Race.