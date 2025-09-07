F1, Gp d’Italia 2025 da record: 369mila presenze a Monza in tre giorni

Che fosse stato un successo di pubblico si era capito: dal movimento in Autodromo a Monza fin dal venerdì e da quanti sono rimasti beffati dalle truffe online. La conferma è arrivata al termine del 96° Gp d’Italia: il Formula 1 Pirelli Gran Premio d’Italia 2025 si è concluso con 369.041 presenze registrate nei giorni dell’evento.

È un aumento di oltre il 10 per cento rispetto all’edizione dello scorso anno (335mila). “Mai prima d’ora così tanta gente a un evento sportivo in Italia”, fa sapere l’Autodromo nazionale.