F1, Gp d’Italia 2025 LIVE : venerdì in diretta dall’autodromo di Monza

Inizia il lungo weekend di Monza e l’attesa del venerdì all’Autodromo Nazionale è tutta per le prime prove libere. Il LIVE del Cittadino racconta le notizie dall’autodromo: quelle sportive e le curiosità.

Ore 9.30. Il Gp d’Italia è anche prevenzione: in autodromo fino a domenica 7 settembre screening per i tumori del cavo orale con l’unità mobile odontoiatrica della Fondazione Andi ets e della Croce rossa italiana. E dispenser che distribuiscono crema solare con protezione 50 per i tifosi grazie all’iniziativa della Lilt che replica dopo il 2024. Oltre tutto il meteo prevede bel tempo. Leggi qui la notizia completa.

Ore 9. Su il sipario, inizia il Gp d’Italia 2025. In attesa dei primi riscontri del venerdì, giovedì Monza ha incominciato a gustarsi i protagonisti. La FanZone (solo per giovedì aperta a tutti, da venerdì è necessario il biglietto) è stata inaugurata dal team principal Ferrari Frederic Vasseur.

Qui le foto della Fanzone e il programma degli eventi fino a domenica: c’è tanta musica dance.