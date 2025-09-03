Video F1, Domenicali alla Seregno Sport Week: «Monza e futuro, la tradizione non sia un alibi»

Stefano Domenicali è l’italiano, imolese di Vedano al Lambro, presidente e amministratore delegato del Formula One Group gruppo che gestisce l’organizzazione della Formula 1. Ma è soprattutto colui che ha traghettato l’intero sistema verso il futuro fatto di nuovi scenari, nuove regole e forse il ritorno nel continente africano con un possibile gran premio del Rwanda di cui si parla da diverso tempo. Di questo e di molto altro ha parlato Domenicali sul palco dell’Auditorium di Seregno, Città Europea dello Sport 2025, incalzato dal giornalista e amico Maurizio Losa. Presenti tra il pubblico il campionissimo Dino Meneghin e la dirigenza della neopromossa in Serie A Pallacanestro Cantù, che in coda all’evento ha omaggiato il Ceo di Formula 1 grande appassionato di basket.