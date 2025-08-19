Pizzaut sarà la pizzeria ufficiale del Gran Premio di Monza: i ragazzi di Nico entusiasti

Squadra che vince, ritorna. Anche quest’anno la brigata di PizzAut sarà presente nel paddock dell’autodromo in occasione del Gran premio di Monza, e sarà la pizzeria ufficiale dell’evento. Il team di pizzaioli che preparano “la pizza più buona della galassia conosciuta” – come li chiama il papà di PizzAut, Nico Acampora – impasterà e sfornerà pizze di ogni tipo per piloti, meccanici, giornalisti accreditati e i vip ospiti che si aggireranno in autodromo durante i giorni del GP.

«Per noi è un onore poter lavorare nei paddock e trasformare in questo modo un’area esclusiva in uno spazio Inclusivo», ha commentato entusiasta Acampora, annunciando il prestigioso incarico.

Oltre all’indiscussa abilità – PizzAut è stata premiata lo scorso mese tra le 100 migliori pizzerie d’Italia – i ragazzi della brigata dal grembiule rosso porteranno una ventata di novità nei piatti che saranno proposti. Lo scorso anno fu inventatala pizza Leclerc in onore del pilota ferrarista che vinse il Gran premio. Per quest’anno l’idea è di presentare una nuova pizza da dedicare al britannico Lewis Hamilton. «Studieremo gli ingredienti una volta rientrati dalle vacanze, alla riapertura dei ristoranti il 20 agosto», ha confermato Acampora.

Un risultato importante per PizzAut e soprattutto per i ragazzi autistici che sono i veri protagonisti del progetto che è diventato in meno di cinque anni un successo internazionale. «Questo nuovo importante incarico conferma che le persone autistiche possono avere un futuro lavorativo», ha aggiunto il patron del progetto di ristorazione gestito esclusivamente da persone autistiche.

Pizzaut sarà la pizzeria ufficiale del Gran Premio di Monza: nel giugno scorso pizzaioli ufficiali di Ligabue

E proprio Acampora vuole ringraziare chi ha reso possibile la presenza dei truck nel paddock dell’autodromo. «Un ringraziamento speciale va al ceo della Formula 1 Stefano Domenicali e al direttore del circuito, Alfredo Scala, che credono in PizzAut e nei suoi ragazzi quale eccellenza Italiana da mostrare al mondo. L’Italia è l’unico Paese della Formula 1 mondiale ad avere venti ragazzi autistici a lavoro nei paddock. Sicuramente – conclude Acampora – il Rosso della scuderia PizzAut farà vincere l’inclusione. Molto spesso i ragazzi con disabilità vengono invitati ai grandi eventi come ospiti. Ospiti ai concerti, alle gare, alle kermesse per incontrare I loro beniamini e per fare qualche foto. Questo fa bene a loro e anche a chi organizza l’evento. Non c’è niente di male, anzi è una bella cosa e speriamo ci siano sempre più occasioni. Ma noi di PizzAut facciamo una cosa diversa, noi vogliamo fare una cosa diversa: noi vogliamo fare lavoro».

Lo scorso 20 e 21 giugno PizzAut è stata la pizzeria ufficiale del concerto di Ligabue a Campovolo.