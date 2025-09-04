Un cavallino di luce. Un’opera simbolica, realizzata con amore e con grande abilità dai giovani autistici dell’associazione Facciavista per Stefano Domenicali, presidente e CEO di Formula 1. Il dipinto è stato donato a Domenicali, a nome di tutti i ragazzi, da Alessandro Perego, giovane autistico dell’associazione, nel corso dell’evento “60 minuti con Stefano Domenicali”, organizzato dal Comune di Seregno.

F1 Seregno Sport Week Facciavista e Stefano Domenicali F1 Seregno Sport Week Facciavista e Stefano Domenicali con Maurizio Losa

Il quadro è nato nel laboratorio artistico Facciavista ed è stato pensato per omaggiare la Ferrari e il Gran Premio d’Italia a Monza. Il Cavallino Rampante, simbolo universale di passione e velocità, in quest’opera si accende di nuove sfumature grazie all’interpretazione dei giovani artisti. Forme stilizzate, contrasti luminosi e colori vibranti sono stati utilizzati per esprimere la forza, l’energia, l’adrenalina della pista e si trasformano in un potente messaggio di speranza e di inclusione.

«Facciavista – ha spiegato il presidente dell’associazione Matteo Perego– con questo incontro ha voluto dimostrare ancora una volta che l’arte non è solo un’espressione estetica, ma anche uno strumento di relazione, dialogo e valorizzazione delle persone. Un ponte tra sensibilità diverse, capace di illuminare proprio come un cavallino di luce».