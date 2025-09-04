F1 a Monza: c’è la Formula Camping, e anche gli oratori scommettono sul Gp

Già parcheggiare è difficile, figurarsi campeggiare. Ma la richiesta c’è e l’ingegno si aguzza: quella del Gran premio è un’occasione da non perdere – tanto a Monza, quanto nei comuni limitrofi.

F1 a Monza: c’è la Formula Camping, la novità di Lesmo

La novità quest’anno arriva da Lesmo, che per la prima volta allestisce un parcheggio con area ristoro ed elettricità negli spazi dell’oratorio di Peregallo di via Rapazzini: “Curve Lesmo Parking” si prepara ad accogliere, da giovedì 4 settembre, sedici camper e un centinaio di auto.

«Per la prima volta il Comune partecipa alle iniziative organizzate in occasione del “Fuori GP” e il nostro parroco, don Maurizio Viganò – spiegano dall’oratorio – ha pensato di offrire questo servizio: per ora abbiamo ricevuto prenotazioni da svizzeri, austriaci e francesi. Il parcheggio si trova a circa 800 metri dall’ingresso della porta di Lesmo, che viene aperta solo in occasione del Gp e che si trova subito dopo il passaggio a livello della stazione di Biassono – Lesmo parco. Fino a domenica saranno coinvolti una trentina di volontari dell’oratorio, che gestiranno anche una piccola area ristoro aperta tutto il giorno».

Il ricavato sarà devoluto a sostegno delle attività delle parrocchie che fanno capo alla comunità pastorale Santa Maria di Lesmo: per informazioni e prenotazioni curvelesmoparking@gmail.com.

F1 Gp d’Italia campeggio – foto Radaelli

F1 a Monza: c’è la Formula Camping, l’oratorio San Luigi di Biassono

Anche l’oratorio San Luigi di Biassono è in fase di allestimento del suo “Biassono Esterno Park”: “Durante tutto l’anno – si legge online su biassonoesternopark.org, sito a cui fare riferimento per le richieste di prenotazione – l’oratorio è un luogo di incontro per i ragazzi del nostro paese. Nel mese di settembre si trasforma in un campeggio per tifosi e appassionati di Formula 1, accogliendo persone da tutto il mondo con l’obiettivo di rendere il loro soggiorno piacevole e confortevole”.

Anche in questo caso “i proventi dell’attività, gestita da volontari, sostengono il mantenimento dell’oratorio e promuovono iniziative caritative e sociali”.

“Biassono Esterno Park” chiuderà alle 11 di lunedì 8 settembre, dopo aver offerto un parcheggio per auto e moto e piazzole per camper e tende e un servizio di ristorazione interna con “bar, ristorante e hamburgeria”.

F1 a Monza: c’è la Formula Camping, via Rosmini a Monza

Campeggio temporaneo anche quello di via Rosmini, a Monza, che per il terzo anno allestisce il “Moss GP Monza”: circa 300 gli stalli complessivamente a disposizione, tra piazzole per le tende e camper, all’interno dell’ex centro sportivo Verga, ora “Quota 162”, la “Casa della montagna” del Cai di Monza che conta, al suo interno, anche un’area dedicata alla ristorazione, il Rebel Club, la cui proprietà fa capo ai titolari di MossMonza, il cocktail bar di via Crispi. Coinvolto nella gestione del temporary camping Giuseppe Zamboni, che per un paio d’anni si è occupato dello storico campeggio del parco, il “Monza Camping” di via Santa Maria delle Selve, chiuso da oltre un lustro.

«Gli spazi sono già sold out – spiega Zamboni – Alcuni sono clienti ormai affezionati: prenotano già da un anno con l’altro. Per la maggior parte, un buon 80%, si tratta di stranieri: olandesi, francesi, svizzeri e tedeschi. Via Rosmini è in una posizione strategica: con una passeggiata si arriva in pieno centro, da dove è possibile prendere le navette che portano al circuito».

F1 a Monza: c’è la Formula Camping, altre idee

Raccapezzarsi non è così immediato quando si cerca online “campeggio Monza Gran Premio 2025”.

Intanto alcune certezze. Contattato via mail, il team di Easy Camping, progetto che fa capo alla società internazionale GPtents e che sul sito gpcamping.com segnala di trovarsi “a meno di 5 minuti a piedi dal cancello del circuito di Curva di Lesmo”, risponde così: “Siamo spiacenti di informarvi che il nostro parcheggio e campeggio a Monza non saranno aperti quest’anno. Ci scusiamo sinceramente per il disagio che ciò potrebbe causare e apprezziamo la vostra comprensione”.

Il campeggio temporaneo “GP Monza Camping” di Biassono, in via Parco, “indicato per tende” e posizionato “a 130 metri dal gate D” sembra non accettare più prenotazioni o, almeno, questo è quanto si legge nella homepage di monzacamping.it, sito del fu campeggio di via Santa Maria delle Selve che, segnalando di essere ormai “definitivamente chiuso”, rimanda, tra gli altri, anche al sito di “Gp Monza Parking”, che a Biassono offre la possibilità di parcheggiare auto, camper e pullman in tre differenti aree.

Il portale Global-Tickets offre la possibilità di acquistare i biglietti per la gara (pochi pochi quelli ancora disponibili) affittando, al contempo, piazzole per tende e camper e, anche, tende glamping in versione base e premium.