“60 minuti con Stefano Domenicali”. È il titolo dell’incontro che mercoledì 3 settembre, alle 11, a Seregno, ne L’Auditorium di piazza Risorgimento, avrà come protagonista appunto Stefano Domenicali, presidente e Ceo della Formula 1, incarico che ricopre dal 2021 e che gli è da poco stato confermato fino al 2029, dopo la precedente e felice esperienza come team principal della Ferrari.

Stefano Domenicali: un’icona del motorismo (e non solo)

Originario di Imola, dove è nato l’11 maggio 1965, Domenicali è una figura carismatica ed è coinvolto anche in realtà extrasportive, come ad esempio Hyperloop Italia. Le sue capacità oratorie fanno di lui un personaggio molto richiesto ed ambito da istituzioni universitarie internazionali, per la partecipazione ad incontri e testimonianze: tra queste, la Columbia University, l’Harvard Business School, la Stanford University e la Sda Bocconi.

Stefano Domenicali: intervista a cura di Maurizio Losa

L’incontro seregnese sarà condotto da Maurizio Losa, già vicedirettore di Rai Sport. La partecipazione è gratuita, ma è richiesta una prenotazione obbligatoria al link https://stefano-domenicali-formula-1.eventbrite.it.