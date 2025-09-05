Monza Sport

F1, Gp d’Italia 2025: la Ferrari celebra i 50 anni del titolo di Niki Lauda con livrea e colori speciali

La Ferrari celebra nel 2025 il primo titolo mondiale di Niki Lauda del 1975. Livrea e colori speciali nel weekend di Monza.
di
F1 Ferrari livrea speciale per Monza 50 anni titolo Niki Lauda nel 1975
F1 Ferrari livrea speciale per Monza 50 anni titolo Niki Lauda nel 1975

Nel 1975, il 7 settembre, la Ferrari di Clay Regazzoni passava per prima sotto la bandiera a scacchi del Gp d’Italia davanti a Emerson Fittipaldi e al compagno Niki Lauda. Lauda quell’anno vinse il suo primo titolo mondiale e la Ferrari con quel bottino di punti anche il titolo Costruttori: la scuderia di Maranello lo celebra nel 2025 con una livrea speciale che riporta indietro di 50 anni.

F1, Gp d’Italia 2025: la Ferrari celebra i 50 anni del titolo di Niki Lauda, la “fantastica 312 T e la marea di tifosi”

L’austriaco vinse al volante “della fantastica Ferrari 312 T e scrisse una pagina fondamentale nella storia del team e dell’azienda che visse il suo culmine proprio all’Autodromo Nazionale, davanti a una marea di tifosi che si arrampicarono ovunque – anche dove non si poteva – per assistere dal vivo a quel momento“, scrive la Scuderia.

Della monoposto del 1975 rimane iconica anche la livrea, che per l’occasione rivivrà sulle monoposto di Charles Leclerc e Lewis Hamilton grazie al nuovo sistema di wrapping creato in collaborazione con il title partner HP che ha debuttato con la carrozzeria speciale sfoggiata al Gran Premio di Miami – spiega la Ferrari – Le SF-25, dunque, riporteranno in auge i tratti distintivi della leggendaria 312 T. La tonalità del rosso sarà la stessa della vettura di cinquant’anni fa e non mancheranno le celebri strisce bianche longitudinali sulla carrozzeria, così come i nomi dei piloti scritti in corsivo. Anche i numeri di gara saranno coordinati, in nero, incasellati in una tabella portanumero bianca. L’ala posteriore sarà color argento metallizzato, a ricordare l’alluminio che veniva utilizzato allora, prima che in Formula 1 arrivasse la fibra di carbonio. Il cofano che copre la power unit della SF-25 sarà ovviamente bianco, come quello della vettura di Lauda, e anche le ruote avranno un disegno ispirato ai cerchioni dell’epoca“.

F1 Ferrari speciale per Monza 50 anni titolo Niki Lauda nel 1975
F1 Ferrari speciale per Monza 50 anni titolo Niki Lauda nel 1975

F1, Gp d’Italia 2025: la Ferrari celebra i 50 anni del titolo di Niki Lauda, colori speciali per Leclerc e Hamilton

Ispirate al 1975 anche le divise e le tute ed è per questo che in questi giorni Leclerc e Hamilton vestono di azzurro, con un kit speciale (messo in vendita anche per i tifosi in edizione limitata) che celebra l’anniversario e il primo Gp in Italia da compagni di squadra.
Leclerc e Hamilton avranno tute, scarpe e caschi dedicati, che richiameranno lo stile e i colori dell’epoca, creando un collegamento visivo tra il passato glorioso e il presente della Scuderia Ferrari HP. Il kit è stato messo a punto in collaborazione con Puma, uno dei Premium partner del team, che lancerà anche una collezione replica disponibile al pubblico“.

Contenuti correlati



L'autore

È la redazione del Cittadino, uno e tutti: garantisce il flusso costante delle notizie. Senza fermarsi.

Tags