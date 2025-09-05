Nel 1975, il 7 settembre, la Ferrari di Clay Regazzoni passava per prima sotto la bandiera a scacchi del Gp d’Italia davanti a Emerson Fittipaldi e al compagno Niki Lauda. Lauda quell’anno vinse il suo primo titolo mondiale e la Ferrari con quel bottino di punti anche il titolo Costruttori: la scuderia di Maranello lo celebra nel 2025 con una livrea speciale che riporta indietro di 50 anni.

F1, Gp d’Italia 2025: la Ferrari celebra i 50 anni del titolo di Niki Lauda, la “fantastica 312 T e la marea di tifosi”

L’austriaco vinse al volante “della fantastica Ferrari 312 T e scrisse una pagina fondamentale nella storia del team e dell’azienda che visse il suo culmine proprio all’Autodromo Nazionale, davanti a una marea di tifosi che si arrampicarono ovunque – anche dove non si poteva – per assistere dal vivo a quel momento“, scrive la Scuderia.

“Della monoposto del 1975 rimane iconica anche la livrea, che per l’occasione rivivrà sulle monoposto di Charles Leclerc e Lewis Hamilton grazie al nuovo sistema di wrapping creato in collaborazione con il title partner HP che ha debuttato con la carrozzeria speciale sfoggiata al Gran Premio di Miami – spiega la Ferrari – Le SF-25, dunque, riporteranno in auge i tratti distintivi della leggendaria 312 T. La tonalità del rosso sarà la stessa della vettura di cinquant’anni fa e non mancheranno le celebri strisce bianche longitudinali sulla carrozzeria, così come i nomi dei piloti scritti in corsivo. Anche i numeri di gara saranno coordinati, in nero, incasellati in una tabella portanumero bianca. L’ala posteriore sarà color argento metallizzato, a ricordare l’alluminio che veniva utilizzato allora, prima che in Formula 1 arrivasse la fibra di carbonio. Il cofano che copre la power unit della SF-25 sarà ovviamente bianco, come quello della vettura di Lauda, e anche le ruote avranno un disegno ispirato ai cerchioni dell’epoca“.

F1 Ferrari speciale per Monza 50 anni titolo Niki Lauda nel 1975

F1, Gp d’Italia 2025: la Ferrari celebra i 50 anni del titolo di Niki Lauda, colori speciali per Leclerc e Hamilton

Ispirate al 1975 anche le divise e le tute ed è per questo che in questi giorni Leclerc e Hamilton vestono di azzurro, con un kit speciale (messo in vendita anche per i tifosi in edizione limitata) che celebra l’anniversario e il primo Gp in Italia da compagni di squadra.

“Leclerc e Hamilton avranno tute, scarpe e caschi dedicati, che richiameranno lo stile e i colori dell’epoca, creando un collegamento visivo tra il passato glorioso e il presente della Scuderia Ferrari HP. Il kit è stato messo a punto in collaborazione con Puma, uno dei Premium partner del team, che lancerà anche una collezione replica disponibile al pubblico“.





