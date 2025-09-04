Calcio, il Monza suona la carica dal palco del Fuori Gp: «L’obiettivo è chiaro»

Bagno di folla in piazza Trento Trieste per la presentazione del Monza. Abbracciati dalla Curva Davide Pieri e da tanti appassionati biancorossi, sul palco del Fuori Gp giocatori e staff hanno sfilato per il primo vero momento di comunione con la città. Un momento capace di ricordare a tutti quanto la squadra sia importante per l’intera comunità, all’alba di una stagione che si porta dietro tante incognite ma anche tante aspettative.

Calcio, il Monza suona la carica dal palco del Fuori Gp: le parole di mister Bianco e capitan Pessina

La società è riuscita a trattenere tutti i big o quasi, aggiungendo sul mercato quanto possibile per migliorare il gruppo e mettere a disposizione di mister Bianco una rosa competitiva ai massimi livelli. Dal palco proprio il nuovo allenatore ha ricordato gli obiettivi: «Siamo al Fuori GP e allora mi permetto una battuta: mi hanno messo nelle mani una fuoriserie, ora spetta a me, a tutti noi, farla correre veloce».

Non si nasconde nemmeno il capitano Matteo Pessina: «Sono rimasto con un obiettivo chiaro, che è quello di tornare in Serie A. Ringrazio curva e tifosi per essere qui con noi così numerosi questa sera. Ci seguono ovunque e sono la nostra motivazione in più, il nostro dodicesimo uomo».

Calcio, il Monza suona la carica dal palco del Fuori Gp: autografi, cori e foto della Pieri

Una festa proseguita tra autografi, foto e i cori lanciati dai ragazzi della Pieri. Da qua in poi a parlare dovrà essere il campo, per dare l’assalto alla seconda promozione in Serie A in cento e tredici anni di storia.

Calcio, il Monza suona la carica dal palco del Fuori Gp: la marcia degli Ultras