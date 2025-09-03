Aperture straordinarie dei musei civici in occasione della nuova edizione di Monza Fuori Gp “Full speed full fun”. Giovedì 4 settembre in via Teodolinda ingressi non stop dalle 15 alle 23, mentre venerdì 5 e sabato 6 settembre turisti, curiosi e appassionati d’arte potranno visitare le sale dei musei dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 22 – e sabato oltretutto sarà anche il primo giorno ufficiale di apertura di “Il Giardino delle delizie”.

Monza: con il Fuori Gp aperture extra dei Musei civici, domenica ingresso gratuito

Domenica 7 settembre, invece, come ogni prima domenica del mese, l’ingresso ai musei (orari 10-13 e 15-18) sarà gratuito: oltre ai percorsi di visita, sarà possibile immergersi nell’installazione multimediale dedicata alla monaca di Monza, sperimentare la nuova audioguida digitale e il tavolo touchscreen, che offre anche la possibilità di “osservare in alta definizione i dettagli più nascosti delle opere”.