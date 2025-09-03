Monza Cultura e tempo libero

Monza: con il Fuori Gp aperture extra dei Musei civici

Aperture straordinarie dei musei civici in occasione della nuova edizione di Monza Fuori Gp “Full speed full fun”.
MONZA festa 10 anni musei civici - foto Fabrizio Radaelli
Aperture straordinarie dei musei civici in occasione della nuova edizione di Monza Fuori Gp “Full speed full fun”. Giovedì 4 settembre in via Teodolinda ingressi non stop dalle 15 alle 23, mentre venerdì 5 e sabato 6 settembre turisti, curiosi e appassionati d’arte potranno visitare le sale dei musei dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 22 – e sabato oltretutto sarà anche il primo giorno ufficiale di apertura di “Il Giardino delle delizie”.

Monza: con il Fuori Gp aperture extra dei Musei civici, domenica ingresso gratuito

Domenica 7 settembre, invece, come ogni prima domenica del mese, l’ingresso ai musei (orari 10-13 e 15-18) sarà gratuito: oltre ai percorsi di visita, sarà possibile immergersi nell’installazione multimediale dedicata alla monaca di Monza, sperimentare la nuova audioguida digitale e il tavolo touchscreen, che offre anche la possibilità di “osservare in alta definizione i dettagli più nascosti delle opere”.

