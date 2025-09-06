F1, Gp d’Italia 2025 LIVE: sabato in diretta dall’autodromo di Monza

Il week-end motoristico all’autodromo di Monza entra nel vivo. Venerdì c’è stata la gran risposta dei tifosi che hanno affollato paddock e tribune. Le Ferrari, chiamate a un riscatto dopo la doppia eliminazione dell’Olanda, hanno chiuso le prove libere con elementi su cui lavorare: migliori tempi nella prima sessione, Leclerc secondo dietro Norris e Hamilton quinto al termine della seconda ora nel pomeriggio.

Ore 10.15: Tramnitz trionfa nella Sprint Race di Formula 3 davanti a Bilinski e Stenshorne seguiti da Van Hoepen e Zagazeta, Boya, Giusti, León, Voisin e Stromsted.

Ore 9. Sabato 6 settembre terza sessione di prove libere alle ore 12.30 e qualifiche di Formula 1 alle 16. Nell’attesa in mattinata spazio alla Formula 3 con la Sprint Race (9.15) e alla Historic F1 Cars.

Fanzone aperta dalle 9 alle 19: attesi sul palco, tra gli altri, il quattro volte campione del mondo Max Verstappen (ore 10.10), i ferraristi Lewis Hamilton e Charles Leclerc (10.50) e Kimi Antonelli (11), che ha anche uno stand dedicato. Ancora tanta musica: alle 18 DJ Set-show con Benny Benassi.

Ore 8.30. Tra prove libere, selfie e autografi nel paddock, il venerdì del 96° Gp a Monza è andato così: il riassuntone della prima giornata in pista. Con le interviste ai tifosi Ferrari.