La telefonata del presidente Mattarella a Nico Acampora (PizzAut): “Dia un abbraccio ai suoi ragazzi”

“Mi ha telefonato il presidente Mattarella!”. Esprime tutta l’emozione un post social di Nico Acampora (PizzAut). “Ero nel paddock di Monza a lavorare con i miei ragazzi – scrive Acampora – quando squilla il cellulare e mi appare un prefisso romano, 06… Una voce mi dice “è il Quirinale, il Presidente vuole parlare con lei”. Allo stupore segue la “voce inconfondibile di Sergio Mattarella” che dice “Come sta Acampora?”. “Io balbetto una risposta confuso ed emozionato” dice il fondatore di PizzAut. Il presidente chiede di abbracciare i ragazzi e di “stare vicino a loro e alle loro famiglie soprattutto nei momenti di difficoltà”.

La telefonata a Nico Acampora dal Quirinale: “Un’emozione unica”

Acampora vive la situazione quasi surreale con emozione intensa, raccolta al presidente cosa stanno facendo i ragazzi all’autodromo, per il Gp d’Italia, e al ristorante, e abbozza una risposta: “Presidente lei è una persona straordinaria, radunerò i ragazzi per portare loro il suo saluto”.

“E’ stata una telefonata così intensa e personale che ci ho pensato moltissime ore prima di scrivere questo post… forse deve rimanere un episodio nostro ho pensato, ma poi ho pensato – scrive Acampora – di dover condividere con tutti la grande umanità dell’uomo Sergio Mattarella, come aveva detto il mio cameriere Aut Simone durante la sua visita a Monza, “Mattarella uno di noi”