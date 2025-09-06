F1: la terza sessione di libere a Norris (McLaren), Leclerc a millesimi e il leader del campionato Piastri terzo

Lando Norris su McLaren ha conquistato la terza sessione di prove libere del GP d’Italia a Monza ma il monegasco Charles Leclerc (Ferrari) non è lontano, I 21 millesimi che lo separano dall’inglese papaya li ha conquistati sulla bandiera a scacchi grazie anche a una scia. Terza piazza per l’australiano Oscar Piastri, leader del campionato. Più distanziato l’altro ferrarista, Lewis Hamilton, settimo e già “condannato” a partire arretrato di 5 posizioni in griglia per la penalità rimediata in Olanda. L’inglese della Rossa durante la sessione era arrivato anche fino alla seconda piazza. Sornione, in quarta posizione, c’è Max Verstappen che con la sua Red Bull a Monza ha sempre fatto bene.

F1, terza sessione di libere: in tredici in mezzo secondo, le qualifiche saranno tiratissime

In vista delle qualifiche ufficiali in programma alle 16, nonostante l’apparente predominanza McLaren, tutto sembra ancora aperto anche considerando che tra il primo (Norris) e il tredicesimo, Sainz (Williams) c’è solo poco più di mezzo secondo di differenza tanto che già in Q1 potrebbero esserci sorprese.