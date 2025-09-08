Al Gp d’Italia 2025 Ats Brianza ha acceso i motori della prevenzione. Oltre alla tradizionale presenza con attività di vigilanza sulla somministrazione e sulla qualità degli alimenti e la replica del progetto contro lo spreco alimentare in collaborazione con Autodromo e il CSV Monza Lecco Sondrio, l’Agenzia di tutela della salute è stata presente in FanZone con uno stand “per promuovere salute, sostenibilità e solidarietà sociale“.

Una collaborazione tra Ats Brianza e Autodromo di Monza per trasformare un evento sportivo “in un’opportunità di sensibilizzazione e azione comunitaria“.

F1 Gp d’Italia stand Ats Brianza

F1, al Gp d’Italia 2025 anche lo stand di Ats Brianza: diverse le attività interattive

Da giovedì a domenica 7 settembre, tanti operatori di diversi dipartimenti di Ats si sono alternati allo stand per coinvolgere i tanti appassionati presenti all’autodromo su temi come la prevenzione, la diffusione di stili di vita sani, la sicurezza nei luoghi di lavoro e la promozione della salute.

Diverse le attività interattive: giochi in legno, questionari sul gioco d’azzardo, quiz sulle sostanze “Mind the Drugs“, animazione “guidatore designato” per prevenire incidenti stradali e un percorso con occhiali distorcenti per simulare gli effetti dell’alcol alla guida. Ai visitatori sono stati distribuiti materiale informativo, gadget ed etilometri monouso per sensibilizzare sui rischi legati all’abuso di sostanze.

F1 Gp d’Italia stand Ats Brianza

F1, al Gp d’Italia 2025 anche lo stand di Ats Brianza: salute e sicurezza sul lavoro

Venerdì e sabato trattati anche i temi “di counseling olistico prevenzione,️ prevenzione e contrasto al gioco d’azzardo patologico, violenza di genere, dipendenze e salute mentale“. E poi il progetto ”alimentazione in pole position” con la divulgazione di messaggi di salute in formato cartaceo e digitale sui principi della dieta mediterranea e quiz interattivi per testare le conoscenze alimentari in modo divertente. Da segnalare la presenza del nuovo direttore generale di Ats Brianza, Paola Palmieri.

Domenica lo stand è stato dedicato alla salute e sicurezza sul lavoro con l’esperienza immersiva della realtà virtuale dello stand e il grande Muro della Sicurezza arricchito dai messaggi dei visitatori. Ats Brianza ne ha messo in evidenza in particolare uno: “Lavorare pensando che a casa c’è qualcuno che ti vuole bene”.

F1, al Gp d’Italia 2025 anche lo stand di Ats Brianza: sostegno di Regione e del territorio

Regione Lombardia, in particolare le Direzioni Generali Welfare e Famiglia, ha fornito un supporto istituzionale e il patrocinio delle iniziative e sull’aiuto di CSV Monza Lecco Sondrio, Cooperativa Atipica, Fondazione Eris, Cooperativa Spazio Giovani e Associazione Comunità il Gabbiano.