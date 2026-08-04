Grave lutto per la chiesa di Nova Milanese. Lunedì 3 agosto, dopo un breve periodo di malattia, si è spento don Mario Ferrario, che dal 2018 guidava la parrocchia della Beata Vergine Assunta e che soltanto nel mese di giugno aveva ricevuto l’abbraccio della diaconia della comunità pastorale di San Grato e dei fedeli, in occasione del sessantesimo anniversario del suo sacerdozio. Nato a Milano il 12 maggio 1942, don Mario Ferrario è stato ordinato nel duomo di Milano il 28 giugno 1966. Sono seguiti gli incarichi come vicario parrocchiale in due parrocchie milanesi ed a Concorezzo, prima dell’inizio dell’esperienza di parroco, che lo ha portato a Montesolaro di Carimate, a Brugherio, di nuovo a Milano ed infine a Nova Milanese.

Lutto: il cordoglio dell’amministrazione comunale

Un bel primo piano di don Mario Ferrario

La triste notizia ha provocato un’ondata di emozione sul territorio locale, con tante persone che hanno affidato ai social network i loro messaggi di saluto. In un comunicato, l’amministrazione comunale ha espresso «il più profondo cordoglio per la scomparsa di don Mario Ferrario, parroco della parrocchia Beata Vergine Assunta. Il sindaco, la giunta e l’intera amministrazione si uniscono al dolore della comunità parrocchiale e di tutti coloro che hanno avuto modo di conoscerlo ed apprezzarne le doti umane e pastorali. Con riconoscenza, l’amministrazione lo ringrazia per il prezioso servizio svolto a favore della comunità novese, per la vicinanza alle persone, l’attenzione verso i più fragili ed il costante impegno nel promuovere i valori della solidarietà e della condivisione. Il suo ricordo resterà vivo nella memoria della città. Alla comunità pastorale San Grato, alla parrocchia Beata Vergine Assunta ed ai suoi cari giungano le più sentite condoglianze»

Lutto: il funerale giovedì 6 agosto nel pomeriggio

Don Mario Ferrario impegnato nel suo servizio pastorale

La cerimonia funebre di don Mario Ferrario sarà celebrata giovedì 6 agosto, alle 16, nella chiesa di Sant’Antonino a Nova Milanese da monsignor Luca Raimondi. La salma sarà poi tumulata nel cimitero di Montesolaro.