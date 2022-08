Elezioni, un mese al 25 settembre: i candidati della Brianza

Sarà una campagna elettorale breve quella scattata ufficialmente lunedì alle 20 con la presentazione delle liste, caratterizzata da tante novità a partire dalla data del voto il 25 settembre. A livello nazionale si profila un inedito duello tra Fratelli d’Italia e Pd con la coalizione di centrodestra che, secondo i sondaggi, dovrebbe prevalere nettamente.

Il Movimento 5 Stelle potrebbe uscire dalle urne molto ridimensionato, il terzo polo costituito da Azione e Italia Viva potrebbe non riscuotere i consensi auspicati da Carlo Calenda e Matteo Renzi mentre altre formazioni, tra cui Italexit, potrebbero faticare a raggiungere il 3% indispensabile per entrare in Parlamento.

Elezioni 2022: il centrodestra

Tra le novità spicca la prima volta in Brianza di Silvio Berlusconi che dovrebbe entrare in Senato passando dal collegio uninominale che comprende la provincia di Monza. Forza Italia schiera nel collegio plurinominale, che si estende a Lecco, Como, Sondrio e Varese, Licia Ronzulli, Alberto Barachini, Stefania Craxi e Adriano Paroli. Nel listino plurinominale della Camera sono in lizza Marta Fascina, l’assessore regionale all’Istruzione Fabrizio Sala, la medigliese Vera Cocucci e Alberto Villa.

Nel collegio uninominale di Monza, che comprende i comuni attorno al capoluogo e il vimercatese, la coalizione schiera la deputata di Fratelli d’Italia Paola Frassinetti mentre in quello di Seregno, che si estende nelle fasce nord e ovest della Brianza, corre l’onorevole leghista Andrea Crippa.

Nel plurinominale per la Camera Fratelli d’Italia punta sull’ex ministro dell’Economia Giulio Tremonti, sulla Frassinetti, su Fabio Petrella e su Grazia Di Maggio mentre per Palazzo Madama cercheranno voti Alessio Butti, Francesca Caruso, il coordinatore provinciale Rosario Mancino e Cristina Cattaneo.

Il Carroccio proverà a portare alla Camera, oltre che Crippa, il coordinatore lombardo Fabrizio Cecchetti, Elena Lucchini, Paolo Grimoldi e Alessandra Riccardi mentre per il Senato lancia Maria Cristina Cantù, Paolo Arrigoni, Daisy Pirovano e Giuseppe Valditara.

Elezioni 2022: il centrosinistra

Il Pd dovrebbe catalizzare il grosso dei consensi del centrosinistra: i democratici hanno ceduto il collegio uninominale di Monza della Camera a Giovanna Amodio della Alleanza Verdi Sinistra mentre in quello di Seregno cercherà voti l’ex assessore di Desio Jenny Arienti. Nel plurinominale sono in lizza la segretaria metropolitana Silvia Roggiani, l’ex sottosegretario all’Interno Matteo Mauri, l’ex assessore di Meda e Cesano Maderno Simona Buraschi e il capogruppo provinciale Vincenzo Di Paolo. La corsa a Palazzo Madama sarà guidata dall’assessore di Seregno Federica Perelli che cercherà consensi nel collegio uninominale e, per la parte proporzionale, dal senatore Alessandro Alfieri, da Roberta Songini, dal consigliere comunale monzese Marco Riboldi e da Rosanna Leotta.