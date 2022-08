Elezioni: scende in campo il vicesindaco Mascia per Montecitorio con Azione

Il vicesindaco di Vimercate Mariasole Mascia correrà per Montecitorio con Azione alle prossime elezioni nazionali del 25 settembre.

Elezioni: scende in campo Mascia “Una scelta ben ponderata”

Ad annunciarlo è stata la stessa assessora di Palazzo Trotti domenica sera 21 agosto sul proprio profilo Facebook. “ Dopo un’estate animata da pensieri, riflessioni e decisioni, è ufficiale: sarò candidata alla Camera dei Deputati nel collegio plurinominale della provincia di Monza e Milano e nel collegio uninominale di Monza con il Terzo Polo di Carlo Calenda e Matteo Renzi per un’Italia sul serio. Non sono mancate perplessità e dubbi. Lo sa bene chi mi conosce e chi conosce la mia storia. Ma forse proprio per questo ho scelto di andare fino in fondo e di continuare a metterci tutto l’impegno” ha scritto la militante di Azione.

Elezioni: scende in campo Mascia “Grazie a Calenda, Richetti e Azione”

Mascia spende parole anche verso i vertici del suo partito. “Ringrazio di cuore Carlo Calenda per questa opportunità, per la fiducia e per il coraggio che mi ha dato. E un grazie enorme a Matteo Richetti, per la bellissima e difficilissima strada percorsa insieme in questi anni di Azione e per quella che, vada come vada questa elezione, sono certa che continueremo a percorrere insieme – ha proseguito l’esponente locale della civica Vimercate Futura -. Perché è proprio il grande lavoro fatto insieme a lui sui territori che mi ha definitivamente convinto a candidarmi. Sono le centinaia di persone che si sono date da fare con generosità, nella speranza di costruire un’alternativa politica bella seria e credibile, che mi hanno convinto ad affrontare questa sfida, per provare a dare loro voce e rappresentanza, per perseguire quel sogno che batte ancora pulsante nel cuore di tutti noi.Non sarà per nulla facile, ma sento forte la responsabilità di provarci. A vele spiegate, per l’Italia…sul serio! Con la mia squadra, con gli amici (ormai) di ogni giorno, con quelli del passato che sono felice di ritrovare e con quelli che incontrerò. In bocca al lupo a tutti noi”.

Elezioni: scende in campo Mascia con Azione e Rampi col Pd

Non è l’unica presenza vimercatese che competerà per un posto alla Camera in lizza, però con il Pd, c’è anche l’ex vicesindaco Roberto Rampi