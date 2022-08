Parlamentarie, il Movimento 5 Stelle punta su Marton, Gobbo e Montrasio (video)

Il varedese Bruno Marton sarà capolista al Senato Lombardia 1 per il Movimento 5 Stelle. Un’altra varedese, Daniela Gobbo, ex consigliera comunale e per anni attiva per le istanze ambientaliste del territorio della Bassa Brianza, è in corsa per la Camera così come Sara Montrasio di Desio. A questo giro le liste del Movimento 5 Stelle avranno numerosi esponenti della Brianza Sud, che hanno prevalso nelle consultazioni parlamentarie. Dall’esito delle consultazioni preliminari del Movimento emergono diversi nomi noti del territorio, che saranno in cima alla lista alle elezioni per il rinnovo della Camera e Senato il prossimo 25 settembre.

Movimento 5 Stelle: fuori dai giochi Simone Ricci

Altri volti noti dell’attivismo pentastellato, come Simone Ricci di Nova Milanese, non ce l’hanno fatto a scanso di ripescaggi sempre possibili. In generale, gli iscritti aventi diritto al voto, hanno dato il loro consenso e la loro fiducia a rappresentanti sempre attivi nel Movimento fin dalla sua nascita. A partire da quel Marton che ha già alle spalle un mandato di senatore dal 2013 al 2018 con una esperienza di responsabilità nello staff del sottosegretario di Stato, Vito Crimi. A completare il drappello brianzolo per la Camera, c’è anche Marta De Poli di Giussano.