Contro le violenze: cappelli rossi e rumore a Lissone con QDonna e le scuole

Ragazzi, donne, uomini, tutti con un cappello rosso per fare rumore contro la violenza sulle donne. L’associazione QDonna di Lissone ha voluto celebrare così il 25 novembre, coinvolgendo gli studenti dal primo ciclo, con gli alunni del comprensivo De Amicis, ai grandi delle superiori dell’Ecfop, Meroni, Europa Unita e Parini, insieme a una delegazione di ragazzi del centro diurno disabili per lanciare il messaggio a tutte le donne all’unisono “Io ci sono”.

Contro le violenze: la gabbia delle ragazze del percorso di falegnameria del Meroni

I ragazzi hanno portato il loro contributo, leggendo cartelloni con “slogan” in cui hanno ricordato frasi che, sempre più spesso si sentono dire: le ragazze del percorso di falegnameria del Meroni hanno costruito una gabbia, al cui interno hanno impresso le loro mani, usando il colore rosso, simbolo di dolore e violenza ma anche di passione e vita, mentre all’esterno le mani sono arcobaleno, tutto più colorato perché c’è possibilità di speranza e rinascita.

Lissone il gruppo QDonna

«Abbiamo lavorato insieme – dicono le ragazze – per costruire questa gabbia È un invito a riflettere su ciò che si cela dietro le apparenze, vogliamo imparare a guardare oltre la gabbia, lavorare insieme per un futuro in cui ogni donna possa sentirsi libera e al sicuro».

Contro le violenze: il flash mob e la poesia

Altri studenti si sono preparati con un flash mob, i ragazzi del centro diurno hanno scritto e letto una poesia, ognuno ha contribuito per questa giornata così importante e ricca di significato. A fare gli onori di casa la presidente di QDonna Fiorella Brambilla e il sindaco di Lissone Laura Borella.

«La violenza si combatte tutti i giorni, non solo il 25 novembre – ha ricordato Fiorella Brambilla – Abbiamo pensato a questa giornata, con l’amministrazione coinvolgendo i ragazzi, perché sono loro i primi a dover diffondere questo messaggio. I ragazzi devono essere vigili, avere rispetto nelle relazioni con l’altro e rispetto dell’altro».

Contro le violenze: il corner con la panchina rossa al centro commerciale Esselunga

Un ringraziamento al centro commerciale Esselunga di Lissone che ha donato i cappelli rossi e ha dato lo spazio all’interno della galleria per creare il corner con la “panchina rossa”.