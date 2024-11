Donne e violenze, fuori dal silenzio con il Comune di Monza: «I dati sono in crescita»

Un nutrito calendario di eventi – sotto il nome di “Monza per le donne” – in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne che cade il 25 novembre.

«Con queste manifestazioni – sottolinea l’assessore alle Pari opportunità Andreina Fumagalli – vogliamo fornire alle donne una cassetta per gli attrezzi, consigli, indicazioni perché siano più consapevoli e informate delle possibilità a loro disposizione. Il messaggio del 25 novembre deve essere valido tutto l’anno e non un solo giorno. Da mesi stiamo lavorando per queste iniziative».

Donne e violenze, fuori dal silenzio con il Comune di Monza: cartellone con il Tavolo delle opportunità

Il cartellone è stato promosso dal Comune in collaborazione con il Tavolo delle pari opportunità, formato da 33 associazioni impegnate nella sensibilizzazione su temi di genere. Tre i gruppi che hanno partecipato all’organizzazione: Nuove generazioni, Empowerment e Diritti civili. Un altro importante contributo viene dalla Questura di Monza e Brianza che, tra l’altro, porterà un camper in giro per i comuni della provincia per sensibilizzare sul tema.

Donne e violenze, fuori dal silenzio con il Comune di Monza: «La violenza non è solo fisica»

«I dati relativi alla violenza di genere sono in crescita – ha evidenziato Angelo Di Legge, dirigente della divisione anticrimine della Questura briantea – dall’inizio dell’anno sono stati dati un centinaio di ammonimenti, misure preventive che non hanno carattere penale. Riteniamo importante coinvolgere i giovani che spesso non comprendono che alcuni loro comportamenti nascondono messaggi e atti di violenza. La violenza non è solo fisica, quella è il momento finale. Ci sono forme più “sommerse” come quella economica e psicologica».

Donne e violenze, fuori dal silenzio con il Comune di Monza: gli eventi

Alcune iniziative del calendario sono già partite. Guardando oltre: il Teatro Binario 7 propone il Festival Binario Donne – Sguardi al femminile sul presente. Due appuntamenti mercoledì 27 novembre sempre nel teatro di via Turati: al mattino la Questura incontrerà gli studenti e le associazioni sportive del territorio per ribadire “Questo non è amore”. Alle 20.30, invece, è in programma un talk a più voci sul tema della maternità e i temi legati al mondo del lavoro dal titolo “+ Consapevoli, + Libere”. Sabato 30 novembre nella sala della poesia di via Donatello 12 sarà inaugurata la mostra “Unsafe: Behind India’s Rape Crisis” della fotografa Vittoria Lorenzetti (visitabile fino al 7 dicembre). Mercoledì 4 dicembre alle 21 al Binario 7 è previsto l’incontro “Essenze di scienza” promosso da Cadom.