Monza, aggredisce l’ex moglie per strada: la donna trova rifugio su un bus, l’uomo arrestato

In tanti mercoledì 6 novembre, nel pomeriggio, l’hanno visto aggredire una donna, per strada, in corso Milano, a Monza. Una scena alla quale hanno assistito poco dopo anche i poliziotti di una volante: la donna in fuga seguita a breve distanza da un uomo vestito come descritto al 112. La vittima è riuscita a salire su un autobus di linea, in via Manzoni trovando rifugio tra gli altri passeggeri mentre l’inseguitore, alla vista degli agenti, avrebbe cercato di cambiare direzione tornando verso corso Milano.

Monza, un 38enne arrestato per maltrattamenti

​La donna, molto scossa e impaurita, in lacrime, ha raccontato ai poliziotti di essere stata aggredita poco prima dall’uomo, ex compagno, con calci e pugni e strattonata per i capelli. Maltrattamenti che sarebbero durati da diversi mesi e la donna più volte sarebbe finita all’ospedale per le conseguenze e di quanto avvenuto avrebbe presentato denuncia alle forze dell’ordine, tanto che il Questore aveva emesso un provvedimento di ammonimento per violenza domestica a carico dell’ex, tratto questa volta in arresto per maltrattamenti in famiglia.

Il giudice ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere in attesa della celebrazione del giudizio per direttissima.