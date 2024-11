Una panchina rossa a Camparada, libri, scarpe da donna rosse a Lesmo. La Cronoteca, Banca del tempo di Lesmo, Camparada e Correzzana, ha detto il suo no agli episodi di violenza contro le donne.

Cronoteca contro la violenza sulle donne: panchina rossa a Camparada, scarpe a Lesmo

Domenica nello spiazzo davanti al municipio è stata inaugurata la panchina simbolo: con l’aiuto della Protezione civile e il patrocinio del Comune. L’evento è stato accompagnato dalla lettura di brani scelti da tre soci uomini. Accanto installata anche la nuova casetta dei libri.

Camparada panchina rossa 2024 Camparada panchina rossa 2024

A Lesmo, accanto alle panchine rosse in piazza della Chiesa, sono state ricollocate le scarpe rosse contro le violenze. Insieme al numero 1522, il numero antiviolenza e stalking della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità.

Cronoteca contro la violenza sulle donne: spettacolo teatrale a Peregallo sabato 30 novembre

Il programma di iniziative continua sabato 30 novembre: alle 21 all’oratorio di Peregallo, con il patrocinio gratuito del Comune di Lesmo, il gruppo teatrale di Cronoteca metterà in scena “Femminicidio” per raccontare “le vite di donne vittime di violenza e di storie troppo spesso taciute per ridare loro la dignità e la memoria con le quali meritano di essere ricordate”, spiega l’associazione.