Real Meda con la Regione per dare “un calcio al femminicidio”: serata di gioco e impegno al Favini

In campo contro ogni forma di violenza: una partita amichevole di calcio tra Real Meda e una formazione composta da rappresentanti del consiglio della Regione Lombardia per dire basta ai femminicidi. Mercoledì 20 novembre, lo sport ha fatto ancora una volta da megafono per una battaglia di civiltà, cultura e rispetto: “Diamo un calcio al femminicidio” ha visto allo stadio “Favini” di via Icmesa a Meda una gara dall’alto valore simbolico.

Real Meda con la Regione per dare “un calcio al femminicidio”: i centri antiviolenza sentinelle sul territorio

Il presidente del consiglio regionale, Federico Romani, prima di scendere in campo, ha posto l’accento sull’impegno della Regione sul tema.

«Ci sono 57 centri antiviolenza in Lombardia e 157 strutture per l’ospitalità di donne che hanno alle spalle una situazione non bellissima – ha detto – la Regione ha destinato 16 milioni per progetti di recupero e reinserimento delle vittime di violenza di genere. È un impegno che prosegue». Il consigliere regionale Alessia Villa ha voluto quindi sottolineare l’impegno dei centri antiviolenza, vere sentinelle sul territorio.

Real Meda con la Regione per dare “un calcio al femminicidio”: il percorso è lungo anche in una provincia come Monza e Brianza

«I muri sono ancora tanti, le disparità di trattamento economico tra uomo e donna sono ancora molto forti anche in una provincia come la nostra che si distingue per la minor disuguaglianza tra uomo e donna in ambito lavorativo; il percorso è lungo», ha aggiunto il sindaco di Meda e presidente della Provincia di Monza e Brianza, Luca Santambrogio che ha fatto gli onori di casa con gli assessori Stefania Tagliabue e Mara Pellegatta.

Real Meda con la Regione per dare “un calcio al femminicidio”: la serata

Presenti il Gruppo Alpini Meda, il delegato delle Lega nazionale dilettanti Lombardia per il calcio femminile Luciano Gandini che ha inviato al presidente della LND Giancarlo Abete un messaggio a sostegno della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne che verrà letto sui campi di calcio sabato 23 e domenica 24 novembre, la presidente del Centro antiviolenza White Matilda, Luisa Oliva che ha invitato a contattare il numero antiviolenza 1522, e la presidente del Real Meda .

«Il nostro impegno è volto a crescere nuove donne attraverso lo sport e prepararle a non accettare tutto quello che di non normale può succedere loro», ha detto Pamela Campisano.