Monza, Festival Binario Donne: come diplomarsi in “esageranza”

Nel proprio percorso di avvicinamento alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, il Binario 7 ha inserito nel Festival Binario Donne lo spettacolo “Esagerate! Più che un aggettivo un’esortazione”. L’appuntamento è per sabato 23 novembre (alle 21) e domenica 24 novembre (alle 16).

Monza, Festival Binario Donne: Cinzia Spanò e la situazione femminile in Italia

Il lavoro di Cinzia Spanò (con la collaborazione di Paola Giglio al testo e Valeria Perdonò alla regia) pone l’accento sulla situazione italiana, “agli ultimi posti in Europa per quanto riguarda le pari opportunità – dice la presentazione – Con i tassi più bassi di occupazione femminile, tribunali in cui gli avvocati fanno alle vittime di stupro le stesse domande che si facevano nel medioevo, malattie che non vengono riconosciute dai medici perché sono solo femminili e non vengono studiate”. In Italia in media le donne vengono pagate all’anno 8.000 euro meno degli uomini, però lavorano di più, perché una volta arrivate a casa iniziano un altro lavoro non retribuito e non riconosciuto, ma su cui si regge tutto il welfare di questo Paese.

Se domani dovesse venire meno il lavoro gratuito delle donne crollerebbe tutta l’economia mondiale.

Una donna su tre non ha un conto corrente proprio e questo la rende fragile, dipendente, in pericolo. Malgrado tutto ciò, ogni donna si è sentita dare almeno una volta nella vita dell’esagerata quando ha provato a evidenziare disparità e discriminazioni. Ma come, sottolinea l’autrice, nella storia delle donne le più grandi conquiste sono state portate avanti dalle esagerate.

Monza, Festival Binario Donne: i biglietti

Da qui l’appello: “Esagerate di tutto il mondo, unitevi!” E se qualcuna non dovesse sentirsi sicura sul proprio livello di “esageranza”, nessun timore. Lo spettacolo sarà « un vero e proprio corso di “esageranza” che fornirà un regolare attestato di licenza di esagerare».

