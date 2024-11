C’era una volta a Brugherio la Marcia con Polly, l’iniziativa che dal 2017, con l’interruzione imposta dalla pandemia di covid-19, ha accompagnato la giornata contro la violenza sulle donne. Quest’anno è stata eliminata dall’elenco delle manifestazioni promosse dal Comune per sensibilizzare i brugheresi sulla piaga che quasi ogni giorno allunga l’elenco delle vittime, spesso giovani, uccise da ex compagni.

Brugherio “congela” la Marcia con Polly contro la violenza sulle donne, le osservazioni del centrosinistra

La cancellazione non è condivisa dal centrosinistra: «Non capiamo le motivazioni – commenta Dominique Sabatini della civica Brugherio è tua – alla Marcia con Polly hanno sempre aderito le associazioni culturali e sportive, ha sempre richiamato molti partecipanti, tra cui tanti ragazzi, e l’anno scorso è stata seguita da Freedom Radio. Era un appuntamento nato dal basso, in collaborazione con l’Incontragiovani, in grado di coinvolgere gli adolescenti su un tema che tocca tutti».

Ora l’opposizione teme che la sospensione non sia temporanea: «L’iniziativa non è stata inserita nel documento unico di programmazione del 2025 presentato dalla giunta – aggiunge la consigliera – eppure era in grado di raggiungere un pubblico diverso da quello a cui potrebbero rivolgersi gli appuntamenti pianificati come gli incontri con la criminologa Roberta Bruzzone».

Brugherio “congela” la Marcia con Polly contro la violenza sulle donne, l’assessore e la volontà di rinnovare il programma

La risposta che arriva dal Comune potrebbe spiazzare più di un fan della Marcia: «Non si possono fare sempre le stesse cose – spiega l’assessora ai Servizi sociali Silvia Monguzzi – se ripetute nel tempo anche le cose belle diventano banali. Quest’anno proponiamo un programma differente, ma potremmo organizzarla nuovamente in futuro».

Brugherio “congela” la Marcia con Polly contro la violenza sulle donne, nel fine settimana due giorni di eventi in piazza Roma

Le iniziative per la giornata contro la violenza sulle donne, saranno concentrate sabato 23 e domenica 24 novembre in piazza Roma: il calendario messo a punto dagli assessorati alle politiche sociali e al commercio, prevede la partecipazione di alcune associazioni tra cui Pro Loco che distribuirà caramelle con biglietti a sostegno delle donne, mentre il Judo Club Brugherio effettuerà alcune dimostrazioni di autodifesa e offrirà carnet validi delle lezioni. Sabato, dalle 10 alle 12.30 in sala giunta, l’associazione Papà separati coordinerà la presenza di legali e psicologi che forniranno consigli. «Io e la mia collega Annalisa Varisco – chiude Monguzzi – vogliamo lanciare un messaggio alle donne: è importante lavorare insieme perché la carenza di collaborazione è un punto debole».