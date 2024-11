Seregno, entra nel vivo il programma per la giornata per l’eliminazione della violenza sulle donne

L’inaugurazione della mostra fotografica di Carlo Silva “Le donne di carta”, che sarà visitabile fino a lunedì 25 novembre nella galleria Mariani di via Cavour, ha introdotto sabato 9 novembre a Seregno il programma celebrativo della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, curato come da tradizione dall’amministrazione comunale, in collaborazione con le associazioni del territorio.

Programma: gli appuntamenti di giovedì 21 novembre

Il calendario prevede ora due appuntamenti molto significativi giovedì 21 novembre. In mattinata, alle 10, all’angolo tra le vie Verdi e Correnti, partirà infatti la seconda edizione della camminata in rosso, promossa dall’associazione Senza veli sulla lingua, in partnership con l’istituto Levi di via Briantina. I partecipanti percorreranno quindi le vie Verdi, Trabattoni e Vincenzo da Seregno e la piazza Concordia, prima di attestarsi in piazza martiri della libertà, per i saluti istituzionali. In serata, invece, alle 21, L’Auditorium di piazza Risorgimento ospiterà “Credi davvero che sia sincero”, spettacolo teatrale tratto dal romanzo di Roberto Ottonelli, con Nino Faranna e Lorena Ranieri, per l’adattamento e la regia di Alice Grati. In questo caso, la proposta è dell’associazione Difesa donne, noi ci siamo. L’ingresso sarà gratuito, con prenotazione dei posti su www.eventbrite.it. Venerdì 22 novembre, alle 10, è contemplata una replica per le scuole, con gli psicologi di Ala Milano Onlus.

Programma: gli appuntamenti di sabato 23 novembre

Sabato 23 novembre, al contrario, alle 16, da piazza Roma, muoverà “Bottino di guerra”, performance itinerante con Jam Factory, che si snoderà quindi lungo corso del popolo, via Vincenzo da Seregno, via Cavour e piazza Vittorio Veneto. Sempre sabato 23 novembre, ma alle 17, nella sede di via Maroncelli 6 del circolo culturale Seregn de la memoria, è fissato “Anche l’oblio è violenza”, momento che vedrà il Cadom illustrare la sua attività. Contestualmente, l’associazione presieduta da Zeno Celotto ripresenterà i numeri della collana editoriale ”i Ciculabèt” dedicati a figure femminili, con la presenza di Carmela Tandurella, Giuseppe Mariani e Giorgio Parravicini.

Programma: gli appuntamenti di lunedì 25 novembre e dei giorni successivi

Lunedì 25 novembre, data in cui in tutto il mondo sarà celebrata la giornata, l’associazione Cartanima porterà sul palco de L’Auditorium di piazza Risorgimento, alle 21, “Butterfly. Mi sei scoppiato dentro il cuore”, spettacolo teatrale con la drammaturgia di Andrea Di Cianni, la regia di Alberto Genovese e gli allievi del corso “Progetto Palco” dell’Academy Musical Arts. Anche in questo caso, l’accesso sarà gratuito. Per prenotazioni, scrivere una mail a cartanima.prenotazioni@gmail.com. Inoltre, da mercoledì 20 novembre a sabato 30 novembre, nuovamente ne L’Auditorium di piazza Risorgimento, l’indirizzo di sistema moda dell’istituto Levi curerà “Ispirazione Puccini: 100 anni di musica e moda”, mostra di tessuti e progetti di moda, che sarà accessibile nel foyer ed al piano terra in coincidenza con gli appuntamenti accolti dalla struttura, mentre per tutto il mese di novembre il comune di Seregno ed il Lions Club, con il supporto del centro antiviolenza White Matilda, proporranno nelle farmacie il questionario “Violenza di genere: tu la conosci?”. Quest’ultima iniziativa rientra nel progetto del Lions Club denominato “La forza in uno sguardo-Farmacia Amica delle Donne”.