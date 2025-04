C’è anche la firma di Selvaggia Lucarelli a sostegno della Chiesa di San Maurizio in Santa Margherita tra i luoghi del cuore del Fai.

I volontari che, come ogni domenica, raccolgono le firme davanti al Duomo che ha promosso il Comitato, hanno avuto la sorpresa di incontrare la nota giornalista e giudice della trasmissione “Ballando con le stelle”.

Monza, luoghi del cuore del Fai: la giornalista Selvaggia Lucarelli al banchetto in piazza del Duomo

Non è la prima volta che Selvaggia Lucarelli passa in città e ha già dedicato alle bellezze di Monza alcuni post. Domenica sono stati i volontari del Fai a chiederle di posare insieme per una foto al banchetto. Detto fatto la foto è stata postata sul profilo Instagram del Fai di Monza e Brianza e immediatamente ripostata dalla stessa Selvaggia Lucarelli.

La speranza a Monza è che il post possa suscitare interesse nel milione e mezzo di followers della giornalista di Civitavecchia e contribuire in modo significativo alla raccolta firme per salvare gli affreschi della chiesa della monaca di Monza che si avvia alla conclusione.

C’è tempo fino al 10 aprile infatti per sostenere la chiesa monzese come luogo del cuore e ripetere il successo ottenuto con Villa Mirabellino, due anni fa, che chiuse la classifica al decimo posto in Italia.

Fai Selvaggia Lucarelli

Monza, luoghi del cuore del Fai: la chiesa della Monaca è quarta in Lombardia ma 25° nella classifica generale

Attualmente i voti on line per la chiesa della Monaca sono 8 mila 193, ma mancano i voti raccolti su fogli cartacei che vengono caricati settimanalmente tra quelli raccolti ai banchetti, negli uffici comunali, all’info point di piazza Trento o al museo del Duomo.

La chiesa della Monaca è al quarto posto in Lombardia, ma al venticinquesimo in Italia e serve proprio uno sprint finale per riuscire ad entrare nella top ten e ricevere un primo finanziamento per partire con i restauri.

Monza, luoghi del cuore del Fai: al primo posto la fontana di Gallipoli davanti al traghetto di Leonardo

Al primo posto nel censimento di quest’anno c’è la fontana antica di Gallipoli che da sola ha raggiunto 47 mila 452 voti, segue un bene brianzolo, il traghetto di Leonardo ad Imbersago, con 22 mila 577. Poi a 20 mila 791 voti l’eremo di Santa Rosalia ad Agrigento e San Giorgio a Tellaro (La Spezia) con 20 mila 573 voti.

Monza, luoghi del cuore del Fai: la carica della presidente Elena Colombo

Per una città da 120 mila abitanti l’impresa di raggiungere i 20 mila voti nella prossima settimana è difficile, ma non impossibile.

«Per sollecitare la raccolta di voti – spiega Elena Colombo, capo delegazione del Fai di Monza e Brianza – venerdì 4 aprile la Capo delegazione del Fai Giovani, Beatrice Biagiotti parlerà del Fai Giovani come opportunità di volontariato culturale e la direttrice del Museo del Duomo Rita Capurro racconterà l’importanza della Chiesa della Monaca di Monza e del suo valore artistico. L’8 aprile invece nelle cantine Meregalli (le stesse del convento di Santa Margherita) , la scrittrice storica monzese Valeriana Maspero racconterà la storia di San Maurizio e della Monaca di Monza nel corso di un aperitivo che è già sold out. È tanto l’interesse per suor Virginia e i luoghi che ha abitato in città- conclude Colombo- tanto che replicheremo l’evento, ma la campagna dei luoghi del cuore sarà ormai chiusa».

Monza, luoghi del cuore del Fai: come votare per la chiesa di San Maurizio

Eppure votare è semplicissimo: lo si può fare online dal sito del Fai e cercando la chiesa di San Maurizio in Santa Margherita a Monza. Oppure si può firmare in modo più tradizionale sui moduli cartacei.

Le scuole hanno da quest’anno una procedura più semplice per aderire: basta un modulo firmato dal dirigente scolastico e l’elenco delle classi dell’istituto per riuscire ad ottenere in poco tempo un gran numero di voti.