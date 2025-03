Monza, chi è di scena? I prof dello Zucchi con ricavato in beneficenza

È una prima ed è una prima speciale: a portare sul palco del Binario 7 martedì 1 aprile “D’altronde. La vita è meravigliosa”, è la compagnia teatrale formata dai professori del liceo Zucchi. L’appuntamento è per le 21, con ingresso a offerta libera fino esaurimento posti e ricavato a sostegno di attività in favore di persone affette da atrofia muscolare spinale e alla cooperativa La Meridiana per i malati di Sla.

Monza, chi è di scena? chi sono i prof dello Zucchi

Un progetto ideato da Antonio Marino con regia di Silvano Ilardo e interpreti Annalisa Amodeo, Salvatore Consolato, Lucia De Angelis, Eugenia Di Guglielmo, Emanuela Gravina, Antonio Marino, Maria Alberta Mezzadri, Elena Rossi, Laura Valentini e la partecipazione speciale di Emma Baynes e Matteo Panzeri, ex studenti, con Mario Mariotti alla tromba e Giambattista Pianezzola al violino.