Teatro: Stefano Massini al Manzoni, a Monza un viaggio nel mito

Torna al teatro Manzoni di Monza, venerdì 4 aprile alle 21, Stefano Massini per proporre in prima regionale, dopo il debutto al Festival di Teatro Antico di Veleia. “Stefano Massini racconta il mito” è un viaggio nelle storie affascinanti, ma spesso crudeli, di dei, semidei, mostri. Con la sua narrazione coinvolgente, accompagnata dal suono ipnotico di antichi strumenti, lo scrittore e drammaturgo toscano, ironico e spiazzante, guiderà gli spettatori tra le credenze del mondo antico per raccontare molto degli stati d’animo di noi moderni, rendendo il mito classico rilevante e accessibile al pubblico contemporaneo.

Teatro Stefano Massini

Teatro: Stefano Massini al Manzoni, “compositore e scompositore di parole e di storie”

Dal Caos a Zeus, da Narciso a Re Mida, alla sfida di tessitura tra Aracne ed Atena, i racconti di Massini, “compositore e scompositore di parole e di storie” conosciuto anche da pubblico televisivo, emozionano e fanno riflettere, affascinano chi questi miti li scopre per la prima volta e sorprendono con nuove prospettive chi già li conosce. Un itinerario attraverso storie umanissime, personaggi lontani solo apparentemente nel tempo, epopee, esperienze umane ed emozioni. Biglietti a 26 euro.