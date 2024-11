Calcio donne: Real Meda e Regione Lombardia in campo contro i femminicidi

“Diamo un calcio al femminicidio”: Real Meda e Consiglio di Regione Lombardia in campo allo stadio “Favini” di via Icmesa per una partita di calcio dall’alto valore simbolico. È il primo di una serie di eventi dedicati alla sensibilizzazione contro la violenza sulle donne promossa dalla società di calcio femminile Real Meda; un appuntamento speciale che unisce sport ed impegno sociale. Mercoledì 20 novembre, alle 20.30, lo stadio Favini ospiterà una partita tra la prima squadra del Real Meda e una rappresentanza del Consiglio della Regione Lombardia, in due squadre miste, per una gara carica di significato.

Real Meda e Regione Lombardia in campo contro i femminicidi, primo di una serie di impegni di sensibilizzazione

Nei prossimi mesi, Real Meda proporrà nuovi momenti di sensibilizzazione sul tema dei femminicidi. In campo contro ogni forma di violenza, la società di calcio femminile che proprio quest’anno celebra i 40 anni di presenza sul territorio, si rende così protagonista di un’iniziativa che ci si augura possa registrare una degna cornice di pubblico al fine di condividere con la comunità un messaggio di impegno e sensibilizzazione.

A Meda interverranno esponenti del Consiglio di Regione Lombardia per promuovere in prima persona i valori cardine di una battaglia morale ancor più forte nel mese in cui si celebra la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne.