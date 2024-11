Giornata contro la violenza sulle donne a Monza: il Comando dell’Arma si colora di arancione, scarpette rosse sull’auto della Polizia locale

Oltre alla Questura, anche la facciata del Comando Provinciale dei Carabinieri di Monza Brianza, invia Volturno, a Monza, si è illuminata di arancione per il 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. L’iniziativa,

realizzata con il supporto del Coordinamento Provinciale dell’Associazione Nazionale Carabinieri, intende ribadire l’impegno dell’Arma nella prevenzione e contrasto di ogni forma di violenza di genere.

Monza: le scarpette rosse sull’auto di servizio della Polizia locale

Anche la Polizia locale monzese ha voluto lasciare il proprio “segno” nella Giornata con una significativa foto scattata davanti alla Villa Reale di un mezzo in dotazione con un paio di scarpe rosse sul cofano. “Denunciare una violenza è un atto che richiede coraggio, diamo voce al silenzio! Facciamo ‘rumore’, insieme! – dice il Comando – La Polizia Locale di Monza, con la propria costante e capillare presenza sul territorio, si pone quotidianamente al servizio delle donne che hanno la forza di farlo, tessendo una importante catena di collaborazioni con il tessuto istituzionale e sociale a vantaggio delle vittime per proteggerle e aiutarle in tutte le fasi di un procedimento che può rivelarsi lungo e difficile. È importante che le donne sappiano che in caso di violenza subita ci sono persone che le aiuteranno e ciò anche al fine anche di incoraggiarle a denunciare”