Violenza di genere, Questura di Monza in prima linea: attività operativa e sensibilizzazione, nel 2024 già cento ammonimenti

La Polizia di Stato della provincia di Monza e della Brianza in prima linea contro la violenza di genere. Tra le tante iniziative organizzate dalla Questura nell’ambito della campagna permanente di “Questo non è amore…”, per mercoledì 27 novembre, al teatro Binario 7 è previsto il coinvolgimento delle scuole superiori del territorio oltre che delle associazioni per sensibilizzare sulla tematica con la presentazione di lavori svolti dagli studenti sul tema nell’ambito del percorso scolastico. Con l’occasione porteranno la loro testimonianza le atlete dell’Accademia Internazionale di Ginnastica Ritmica – Casa delle Farfalle di Desio, in particolare le atlete della Nazionale di Ritmica, tra cui l’atleta delle Fiamme Oro della Polizia di Stato Alessia Russo.

Un quintetto d’archi del Liceo Musicale Zucchi eseguirà l’Inno di Mameli, la Paragon Rag e la Mezz’ora Notturna, quest’ultima composizione originale dello studente Joshua Demanio. Trentatré studenti del Mosè Bianchi proporranno elaborazioni grafiche e video sulla tematica della violenza di genere, oltre che alcune letture, quelli del Liceo Scientifico Hensemberger daranno vita ad una rappresentazione teatrale portando in scena le tre figure femminili della Divina Commedia, Francesca da Rimini, Piccarda Donati e Pia de’ Tolomei mentre il Liceo Artistico Modigliani di Giussano, oltre ad alcune letture, proporrà la rivisitazione del concetto della panchina rossa, proponendo la stanza rossa con all’interno tre panchine a forma di bocca, orecchio e cuore, per esaltare i principali mezzi della comunicazione interpersonale, senza i quali la stessa è destinata a fallire. Infine, l’Istituto Superiore Meroni di Lissone ha elaborato un manufatto che rappresenta una gabbia con all’interno oggetti espressione della loro riflessione sulla tematica della violenza di genere.

Violenza di genere, le scuole coinvolte al Binario 7 di Monza

A novembre la Questura ha proposto già diverse iniziative di sensibilizzazione improntate sulla formazione, informazione e sensibilizzazione, indispensabili per sviluppare gli “anticorpi culturali” necessari a combattere e sconfiggere la violenza di genere, “che ha le sue radici nei paradigmi culturali”, per la modifica dei quali “è necessario un approccio multidisciplinare e multi-attoriale”. Il 20, 21 e 22 novembre un camper della Polizia di Stato con personale della Divisione Anticrimine in servizio presso la Sezione “Vittime Vulnerabili” si è recato nelle principali piazze dei comuni di Monza, Brugherio e Seregno per svolgere una campagna di sensibilizzare con distribuzione di materiale informativo multilingue sui principali comportamenti che costituiscono un campanello d’allarme per chiedere aiuto e sulle misure predisposte dall’ordinamento per difendersi e tutelarsi come l’ammonimento del Questore che mira ad interrompere le condotte dell’autore di violenza anche in assenza di un procedimento penale e quindi in modo rapido ed anticipato rispetto alla definizione del procedimento penale e indipendentemente dalla sua attivazione.

Violenza di genere, i numeri della attività e la Questura illuminata di arancione

Anche il 23 novembre è stato allestito, all’interno del centro commerciale “Le Torri Bianche” di Vimercate, un info-point per la distribuzione del materiale informativo. Ancora, il 21 ed il 22 novembre, insieme agli altri attori del sistema di contrasto alla violenza di genere sono stati svolti convegni a Desio, dal titolo “la Violenza di Genere: Violenza fenomeno a cascata” e a Lesmo dal titolo “La Violenza non è Amore Fermiamola Insieme”. Il 25 novembre in adesione alla campagna di sensibilizzazione promossa dall’associazione Soroptimist International Italia club di Monza “Orange The Word” è stata illuminata di arancione la facciata della Questura di Monza e della Brianza, colore scelto come simbolo di un futuro senza violenza.

Sensibilizzazione su un fenomeno che i poliziotti affrontano tutti i giorni con il loro lavoro attraverso figure professionali e uffici dedicati e specializzati. Nel 2024 sono stati adottati dal Questore Salvatore Barilaro 78 ammonimenti per violenza domestica, 20 ammonimenti per stalking, 3 ammonimenti nei confronti di minori. Nel 2023 i provvedimenti adottati sono stati 43 per violenza domestica e 26 per stalking.