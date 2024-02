Autodromo di Monza: lavori secondo cronoprogramma, asfalto fresato fino ai lastroni di 100 anni fa

Un mese fa l’Autodromo Nazionale aveva vissuto il gran giorno del via ai lavori di ristrutturazione. Un mese dopo gli stessi stanno procedendo, sotto la direzione lavori dell’ingegner Maurizio Crispino, in base al cronoprogramma stabilito di concerto con la società appaltatrice, l’impresa Bacchi di Milano.

Autodromo di Monza: lavori secondo cronoprogramma, asfalto di superficie tolto in una settimana

Le macchine addette ad asportare il manto stradale hanno cominciato a percorrere con le loro frese i sei chilometri dello Stradale, e nell’arco di poco più di una settimana tutto il materiale di superficie era già stato tolto.

Parco di Monza lavori autodromo – foto Fabrizio Radaelli Parco di Monza lavori autodromo – foto Fabrizio Radaelli

Si è proseguito poi nell’opera di smantellare la parte sottostante, e in alcuni casi si è arrivati fino agli storici lastroni posati oltre un secolo fa dai famosi tremila operai che realizzarono l’impianto.

Autodromo di Monza: lavori secondo cronoprogramma, l’altra parte del bando per il 2024 e i sottopassi

In contemporanea anche l’altra parte rilevante del bando per il 2024, la realizzazione dei sottopassi, ha iniziato il suo percorso con l’aver segnato gli spazi di terreno dove saranno effettuati i relativi scavi. Operazioni che per ora stanno procedendo senza intoppi, aiutate dal meteo che, pur nel freddo delle scorse settimane, non ha creato i problemi tipici legati all’arrivo delle piogge.

Parco di Monza lavori autodromo – foto Fabrizio Radaelli

Autodromo di Monza: lavori secondo cronoprogramma, materiale stoccato nel paddock 2

Tutto il materiale per ora è stoccato nella zona del paddock 2, in attesa che parte venga riutilizzato, punto importante questo nell’aver assegnato i lavori all’azienda milanese che vanta anche brevetti nel settore dei prodotti per l’edilizia e del loro riciclaggio.

Autodromo di Monza: lavori secondo cronoprogramma, nel 2025 gli altri interventi

Per queste e le prossime settimane l’Autodromo resta visitabile, specie per il buon numero di curiosi che quotidianamente si reca al suo interno. Scontato però che le varie zone di cantiere siano off-limits per tutti ad esclusione del personale autorizzato.

Guardando al futuro, a gennaio 2025 è atteso il via agli altri interventi d’ammodernamento, dalle tribune alle hospitality e servizi vari.