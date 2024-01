Autodromo di Monza, via ai lavori: «Ora lavorare sull’attrattività dell’offerta»

«Oggi è una giornata molto importante. Lo è per tutti, ma soprattutto per l’Automobile Club Milano, il padre, il fondatore del ‘Tempio della velocità’ che, oltre cent’anni fa, ebbe la geniale intuizione di realizzare quello che è uno dei simboli vincenti dello sport italiano». Soddisfazione all’autodromo di Monza per l’avvio l’8 gennaio dei lavori di ammodernamento e riqualificazione, in programma fino a giugno; soddisfazione anche nelle parole del presidente di Aci Milano Geronimo La Russa, presente con diverse autorità nazionali e regionali.

Autodromo di Monza, Geronimo La Russa: «Aumentare l’offerta valorizzando il territorio»

«Il più antico e iconico circuito della Formula 1 – ha detto La Russa – che grazie a questi interventi resterà l’appuntamento più atteso del calendario del Campionato Mondiale. Il segreto, nel corso dei suoi 102 anni di vita, è stato quello di sapersi mantenere al passo con i tempi. Ora il nostro obiettivo deve essere quello di lavorare sull’attrattività del ‘sistema Autodromo’ aumentando l’offerta da presentare agli appassionati e ai turisti realizzando innanzitutto un museo del Motorsport, valorizzando il territorio e le sue realtà, prime tra tutti, il Parco e la Villa Reale, e, in sinergia con Milano, creare un vero e proprio sistema di trasporto pubblico con la metropoli, non solo in occasione del Gran Premio».

Autodromo di Monza, Romani: «Regione Lombardia conferma la grande attenzione al territorio»

«Regione Lombardia conferma grande attenzione al territorio di Monza e Brianza e ancora una volta investe in modo significativo sull’Autodromo, garantendo le condizioni necessarie ad assicurare anche per i prossimi anni lo svolgimento del GP di Formula Uno a Monza», ha sottolineato il presidente del consiglio reginale Federico Romani.

«L’indotto economico del Gran Premio e delle altre gare ospitate in autodromo è troppo importante perché possa essere messo a rischio: il nostro territorio vuole e deve continuare a primeggiare e correre veloce, di pari passo con i bolidi della Formula Uno. E lo farà grazie all’emendamento al bilancio di Regione Lombardia che abbiamo approvato in Consiglio regionale lo scorso 21 dicembre e con il quale è stato disposto il trasferimento a Aci Lombardia di un contributo di 25 milioni di euro per nuovi interventi di riqualificazione dell’Autodromo nazionale di Monza».